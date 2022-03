Máscara capilar, leave-in e mais: 7 produtos para a rotina de cuidados capilares

Super completo, o kit Cica-therapy Siàge Eudora possui fórmula enriquecida com esqualano e ômegas 3 e 6. Oferecendo um tratamento cicatrizante para o cabelo, os produtos restauram os fios desde a primeira aplicação.

Que tal potencializar a sua rotina de cuidados capilares? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 7 produtos incríveis que vão garantir fios mais bonitos e saudáveis!

Ideal para cabelos tingidos, além de preservar a cor dos fios, esse leave-in hidrata, nutre, potencializa o brilho, possui ação anti-frizz, reduz as pontas duplas, protege do calor e ajuda a desembaraçar os fios sem quebrá-los.

3. Leave-in 10 in 1 Vitamino Color, L’Oreal Professionnel Paris: https://amzn.to/3hBGwjl

4. BC Bonacure Peptide Repair Rescue, Schwarzkopf Professional: https://amzn.to/34csxxs

Com textura em sérum que envolve os fios e ajuda a reverter até 3 anos de danos, esse produtinho incrível recupera a força do cabelo, protege, promove disciplina, maciez e combate as pontas duplas.