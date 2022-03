Máscara capilar, leave-in e mais: 7 produtos para cuidar dos cabelos loiros

Formulado com ingredientes que condicionam e melhoram a textura dos fios, o Spray Condicionador BlondMe da Schwarzkopf Professional promove e conserva a hidratação dos cabelos loiros por muito mais tempo. Além disso, garante maciez, suavidade e conta com pigmentos que mantém os fios sempre luminosos e protegidos da oxidação.

2. Leave-in Kérastase Blond Absolu Cicaplasme: https://amzn.to/3w5N8z5

Enriquecido com ácido hialurônico e flor edelweiss, o leave-in Blond Absolu Cicaplasme da Kérastase trata instantaneamente as áreas danificadas da fibra capilar. Com proteção térmica, além de selar as pontas e controlar o frizz, ele fortalece o cabelo loiro e protege os fios da oxidação diária.