Máscara capilar: 6 opções para a rotina de cuidados com o cabelo

Indicado para cabelos secos e fragilizados, a Máscara Capilar Drama Queen Coco da Lola Cosmetics possui fórmula vegana enriquecida com água de coco e manteiga de karité.

Deseja incluir uma nova máscara capilar na rotina de beleza? Então você está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 opções incríveis que vão garantir madeixas mais saudáveis, macias e bonitas! Dá uma olhada:

Enriquecida com vinagre balsâmico e um complexo de proteínas, a Máscara Bendito Seja da Haskell condiciona e proporciona aos cabelos um cuidado profundo de regeneração dos fios.

Formulada com óleo de coco e argan, a máscara Doctor Nutrição da Inoar nutre profundamente, elimina o frizz, controla o volume, aumenta a maciez e promete madeixas mais maleáveis.

Com óleo de patauá e extratos frutais e vegetais em sua fórmula, a Máscara Meu Cacho Minha Vida da Lola Cosmetics reconstrói o fio danificado, previne o ressecamento, melhora a maleabilidade e garante hidratação profunda.

5. Siàge Cauterização dos Fios - Máscara Capilar Eudora: https://amzn.to/3StOXOS

A máscara Cauterização dos Fios da Eudora conta com aminoácidos e colágeno em sua fórmula. Com ação preenchedora e protetora, ela reduz a porosidade do fio, preenche áreas fragilizadas, restaura a barreira natural de proteção, repõe a hidratação em 5 minutos e garante selagem imediata das cutículas.