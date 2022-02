Máquina de waffle, livros e muito mais: 7 itens para preparar sobremesas deliciosas

Selecionamos 7 itens que vão conquistar os apaixonados por doces

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 16h43 - Atualizado às 16h43

Que tal preparar sobremesas deliciosas de um jeito super prático e rápido? Para te ajudar nessa missão, listamos 7 itens incríveis que vão fazer a diferença na sua cozinha! Ah e tem de tudo, livros de receitas, máquinas de cupcake, waffle, sorvete e muuito mais. Dá uma lista.

1. Máquina de Waffle Cuisinart: https://amzn.to/2NNVTu2

Perfeita para o café da manhã, lanche da tarde ou sobremesa, essa máquina garante waffles quentinhos, macios e crocantes!

2. Larousse das sobremesas infalíveis: https://amzn.to/3bSnySo

Com 200 receitas super práticas, esse livro é a escolha ideal para quem deseja preparar sobremesas deliciosas sem gastar horas na cozinha.

3. Cupcake Maker 3, Britânia: https://amzn.to/3e6fnof

Com trava de segurança e pés antiderrapantes, essa máquina prepara até 7 cupcakes de uma só vez. Além disso, também acompanha acessórios para você decorar os seus bolinhos com muita criatividade.

4. Máquina de Churros, Biscoiteira e Confeitadeira Anodilar: https://amzn.to/305NHaW

Super prático de usar, com essa máquina você pode preparar facilmente churros, biscoitos, bolachas, rosquinhas e muuuito mais.

5. Máquina para sorvete, Cuisinart: https://amzn.to/3JMh46L

Fácil de manusear, essa máquina possui bowl de congelamento contendo um líquido de esfriamento nas paredes duplas, mantendo o alimento congelado por mais tempo. Ideal para o preparo de sobremesas geladas, como sorvetes, frozens e drinks!

6. Larousse da confeitaria: 100 receitas de chef ilustradas passo a passo pela Escola Le Cordon Bleu: https://amzn.to/3rbeA9n

Repleto de dicas e segredos, esse livro incrível traz 100 receitas ilustradas com o aval da maior escola de culinária do mundo, a Le Cordon Bleu.

7. Kit Confeiteiro Formas E Acessórios Para Confeitaria: https://amzn.to/3kDjRnC

Esse kit acompanha formas e acessórios para você preparar e confeitar as suas sobremesas favoritas.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

