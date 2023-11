Mais vendidos: 10 livros para ter na estante no mês de novembro

Confira 10 best-sellers disponíveis na Amazon e escolha suas próximas leituras do mês

Se você está a fim de garantir novos livros na sua estante no mês de novembro, está no lugar certo! Preparamos uma lista com 10 obras que estão entre as mais vendidas da Amazon e você não pode deixar de conferir. Tem de tudo: romance, suspense, autoajuda, biografias e muito mais!

Confira e escolha seus livros favoritos para o mês:

1. Amigos, amores e aquela coisa terrível, de Matthew Perry: https://amzn.to/45Xshwj

Em uma narrativa impactante, sincera, hilariante e calorosa, o astro conta sobre a família fragmentada que o criou, o desejo por reconhecimento que o conduziu à fama, nos conduz aos bastidores da série de sucesso Friends e conta sobre a luta que enfrentou contra o vício neste livro de memórias. Um livro inesquecível, íntimo e elucidador.

2. Nação dopamina, de Dra. Anna Lembke: https://amzn.to/46LbSw1

Neste livro, Dra. Anna Lembke, psiquiatra e professora da Escola de Medicina da Universidade Stanford, explora as novas descobertas científicas que explicam por que a busca incansável do prazer gera mais sofrimento do que felicidade - e o que podemos fazer a respeito.

3. Hábitos atômicos, de James Clear: https://amzn.to/3QGTWgA

Neste livro, James Clear revela as estratégias práticas que o ensinarão como criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes.

4. A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig: https://amzn.to/3seMiQY

Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Quando está decidida a colocar um ponto final em tudo, se vê na Biblioteca da Meia-noite, e ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido.

5. A mulher em mim, de Britney Spears: https://amzn.to/3QGUOSn

Em junho de 2021, o mundo inteiro ouvia Britney Spears falar em uma corte perante à juíza. A mulher em mim revela, pela primeira vez, a incrível jornada e a força interior de uma das maiores artistas da história da música pop. Escrita de forma sincera, direta e humorada, a autobiografia da cantora esclarece o poder duradouro da música e do amor, e a importância de uma mulher contar sua própria história.

6. Os quatro compromissos, de Don Miguel Ruiz: https://amzn.to/3s5NAhm

Neste livro, você vai descobrir a fonte de crenças autolimitantes que nos roubam a alegria e criam sofrimentos desnecessários. Baseadas na sabedoria ancestral tolteca, suas ideias explicam de forma esclarecedora como somos influenciados e profundamente modificados de acordo com os padrões exigidos pela sociedade moderna. O autor oferece um guia sobre hábitos e conceitos simples, além de compromissos de fé e caráter que afastam a tristeza, insegurança e dependência.

7. Divinos rivais, de Rebecca Ross: https://amzn.to/3So5Tc1

Após séculos adormecidos, os deuses estão em guerra novamente. No entanto, a única preocupação de Iris Winnow, uma jovem jornalista de 18 anos, é manter sua família unida e em segurança. Enquanto sua mãe sofre para superar um vício e seu irmão está desaparecido, tenta conquistar a vaga de colunista no jornal onde trabalha, a Gazeta de Oath. Para lidar com suas preocupações, escreve cartas para seu irmão. Porém, misteriosamente, elas vão parar nas mãos de Roman Kitt, seu insensível e fascinante rival na redação. Quando ele passa a responder anonimamente as cartas, os dois criam uma conexão mágica que seguirá Iris até a linha de frente da batalha.

8. Véspera, de Carla Madeira: https://amzn.to/49lrUyy

Vedina, uma mulher destroçada por um casamento marcado pelo desamor, em um momento de descontrole, abandona seu filho. Imediatamente arrependida, volta para o lugar onde o deixou e não encontra nenhum vestígio de sua presença. Este é o acontecimento nuclear da trama que expõe as entranhas de uma família - com um pai alcoólatra, uma mãe controladora e irmãos gêmeos tensionados pelas diferenças. Contada em dois tempos, o dia do abandono e os dias que vieram antes dele, o romance avança como duas ondas, até que elas se chocam e se iluminam.

9. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, de Philippa Perry: https://amzn.to/49ePb4V

Todos os pais querem que seus filhos sejam felizes, sem errar na educação. Mas como atingir esses objetivos? Em vez de mapear um plano perfeito, Philippa Perry oferece um olhar geral sobre como desenvolver relacionamentos de qualidade. Assim, ensina a entender como sua própria criação afeta sua relação com os filhos, dar fim a ciclos e padrões de comportamentos negativos, lidar com os próprios sentimentos e muito mais.

10. A morte é um dia que vale a pena viver, de Ana Claudia Quintana Arantes: https://amzn.to/3Qk1Via

Uma das maiores referências sobre cuidados paliativos no Brasil, a autora aborda o tema da finitude sob um ângulo surpreendente. Segundo ela, o que deveria nos assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim da vida sem aproveitá-la. Uma bela ode à vida e à humanidade.

