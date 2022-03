Lollapalooza: dicas e produtos que vão te ajudar a relaxar depois do festival

Quem gosta de frequentar grandes festivais de música sabe que devido às muitas horas em pé e todo o processo de ficar andando de um palco para o outro para não perder nenhum show, acaba resultando em dores no corpo e muito cansaço pós-festival, não é mesmo?

E com o fim do Lollapalooza de 2022, separamos algumas dicas e produtos incríveis que vão proporcionar sensação de bem-estar e relaxamento, garantindo a melhor recuperação possível.

Anote as dicas!

Banho quente

O banho quente é uma ótima opção para quem deseja a sensação de relaxamento. Além de melhorar a qualidade do sono devido à mudança de temperatura corporal que ele causa, ele promove relaxamento muscular, reduz a ansiedade e o estresse. E o melhor de tudo é que, com a ajuda de alguns produtinhos específicos, o momento do banho quente fica ainda melhor.

1. Vapores Relaxantes Vick VapoBanho: https://amzn.to/3JODKUy

As pastilhas de Vick VapoBanho são fáceis de usar e super eficazes. Com aroma de mentol, eucalipto e cânfora, elas se dissolvem facilmente quando entram em contato com a água do chuveiro e transformam o seu banheiro em um verdadeiro spa.