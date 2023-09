Livros, brinquedos, jogos e mais: 10 lançamentos para presentear no Dia das Crianças

Confira dicas de presentes que vão surpreender nesta data especial

O Dia das Crianças está chegando e, para acertar em cheio no presente dessa data especial, que tal apostar em lançamentos imperdíveis? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 itens que acabaram de chegar no site da Amazon e prometem agradar todos os gostos. Afinal, tem de tudo: livros, jogos, brinquedos variados e muito mais!

Confira as opções e escolha presentes incríveis para os pequenos:

1. O pedido da Fada Madrinha, de Janaina Tokitaka: https://amzn.to/3rD5gAp

A Fada Madrinha está cansada. Afinal, ela trabalha sem parar para atender a todos os pedidos das princesas dos contos de fadas. Mas hoje é uma data especial, pois é seu aniversário. E se ela resolvesse tirar um dia de folga? O que aconteceria com o reino encantado? Confira um livro surpreendente para te fazer refletir!

Reprodução/Amazon

2. Boneca Magic Mixies Pixlings Pink, Candide: https://amzn.to/3RAVnhe

Agora, as crianças podem misturar sua própria poção especial para revelar de forma mágica uma boneca Pixling. Para isso, basta combinar água com os ingredientes incluídos na Garrafa de Poção, girar e pressionar a Gema de Cristal e dizer as palavras mágicas “Magicus Mixus”.

Reprodução/Amazon

3. Carrinhos robôs 5 em 1, Mega Compras: https://amzn.to/46woerv

Esse carrinho robô pode ser montado e desmontado. Possui luzes que acendem, músicas alegres e divertidas e um design colorido e estiloso.

Reprodução/Amazon

4. Blocos de montar Food Park, Polibrinq: https://amzn.to/46myhyY

Esses blocos de montar possuem cores alegres, delicadas e divertidas, com oito opções de carrinhos que vão dar água na boca das crianças. Perfeitos para ajudar no desenvolvimento do raciocínio, coordenação motora, atenção, concentração e percepção de cores e formas.

Reprodução/Amazon

5. Boombox karaokê Patrulha Canina, Candide: https://amzn.to/4662X8d

Com função amplificadora, esse aparelho de karaokê permite que você conecte seu reprodutor de som e cante suas músicas favoritas!

Reprodução/Amazon

6. Minigame laptop Sonic, Candide: https://amzn.to/46cBUrJ

Esse laptop educativo é bilíngue (português e inglês) e vem com diferentes atividades, sendo elas: música, letras, palavras, ortografia, perguntas e respostas, soma, divisão e muito mais.

Reprodução/Amazon

7. Conjunto massa de modelar Play-Doh: https://amzn.to/467rpGa

Com 18 cores de massa de modelar, esse conjunto inclui 16 ferramentas e acessórios, incluindo 14 cortadores. Com eles, as crianças podem criar qualquer coisa que suas mentes possam imaginar, ou esculpir borboletas, estrelas e muitas outras formas.

Reprodução/Amazon

8. Tapete infantil, Dican: https://amzn.to/468uq9h

Disponível em dois tamanhos, esse tapete infantil possui quatro temas lúdicos e divertidos para estimular a imaginação. Confortável e macio, é ideal para uso em ambientes internos e externos.

Reprodução/Amazon

9. Quebra-cabeça I.A. Monstrolhos, Toyster Brinquedos: https://amzn.to/3td7VkY

Divirta-se montando este divertido quebra-cabeças de 1000 peças com monstros olhudos, feitos a partir de inteligências artificiais.

Reprodução/Amazon

10. Meu diário secreto para garotas: https://amzn.to/46sSGTb

Este diário, que acompanha uma caneta mágica, é perfeito para garotas que desejam guardar seus segredos, desejos, sonhos e outros pensamentos interessantes. O mais legal é que você consegue ler o que está escrito apenas com a luz da caneta mágica!

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy