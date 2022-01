Livros, acessórios e muito mais: 10 itens para os fãs de yoga

Repleta de benefícios físicos e mentais, a yoga é uma técnica milenar que ajuda a diminuir o estresse, alivia os sintomas da ansiedade, melhora a força, a flexibilidade, a concentração, a qualidade do sono, o equilíbrio, o sistema imunológico e muuito mais.

Se você é apaixonada por esse método e deseja praticar yoga com mais conforto e praticidade, está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com livros e acessórios que prometem fazer a diferença. Dá uma olhada:

1. Anatomia da yoga: Guia ilustrado de posturas, movimentos e técnicas de respiração