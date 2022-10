Literatura jovem: 20 eBooks com 40% off na Loja Kindle

Quando iniciamos uma leitura, somos automaticamente transportados para outro universo. Por isso, muitas vezes os livros acabam atraindo os jovens que desejam se desconectar do mundo real por alguns momentos. E se você quer incentivar a leitura, que é essencial em todas as idades, que tal apostar em best sellers que fazem sucesso entre os jovens?

A Amazon está oferecendo 40% off em qualquer eBook desta página. Basta você aplicar o cupom JOVENS40 ao finalizar a compra e garantir o seu desconto. E para te ajudar na hora de presentear, nós selecionamos 20 eBooks da lista para você conhecer. Dá só uma olhada:

1. Sol da Meia-Noite: https://amzn.to/3ggxoDm