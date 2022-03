Limpeza facial: 6 produtos para incluir no skincare

Pensando nisso, para te ajudar a potencializar essa etapa tão importante da rotina de beleza, preparamos uma lista com 6 produtos que prometem fazer a diferença no skincare! Dá uma olhada:

Rica em vitamina C, essa água micelar da Garnier pode ser aplicada no rosto, lábios e olhos. Além de controlar a oleosidade da pele, ela limpa, demaquila, hidrata, uniformiza e proporciona acabamento matte.

6. Tônico de Limpeza Facial Tea Tree, The Body Shop: https://amzn.to/3MrWgUC

Com óleo de tea tree em sua fórmula, esse tônico da The Body Shop remove as impurezas, limpa profundamente e ajuda a prevenir as imperfeições da pele. Com propriedades purificantes, além de tonificar, ele refresca e garante maciez.