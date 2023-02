Kindle: confira um guia completo de modelos, acessórios e eBooks para você garantir

Garanta o seu Kindle favorito e aproveite para colocar a leitura em dia

Se você ama ler e, ao mesmo tempo, procura praticidade no seu dia a dia, precisa conhecer os benefícios do Kindle! Super leve, compacto e fácil de ser transportado, o dispositivo é capaz de armazenar milhares de eBooks em uma biblioteca digital. Ou seja, você poderá ler a obra que quiser, onde e quando desejar!

Além de todo o conforto que proporciona na sua rotina, ele conta com uma bateria de longa duração, podendo durar até semanas, tecnologia antirreflexo para que você leia mesmo sob a luz do sol e muitas outras funções - como dicionário, tradutor, marcador de trechos, ajuste de fonte e mais.

E para te ajudar a escolher o melhor dispositivo Kindle para você, selecionamos todas as opções disponíveis na Amazon, além de acessórios indispensáveis e eBooks de sucesso para você começar suas leituras o quanto antes. Confira nossas dicas e aproveite para garantir o seu leitor digital:

1. Novo Kindle 11ª geração: https://amzn.to/3Rqix81

Com 300 ppi de alta resolução, tela antirreflexo, iluminação embutida e ajustável e modo noturno, com este Kindle você poderá ler suas obras favoritas em qualquer lugar. Além disso, o item conta com bateria de duração estendida (podendo chegar até 6 semanas) e 16GB para armazenar os livros.

2. Kindle Paperwhite: https://amzn.to/40tioVl

Com tela de 6,8 polegadas, antirreflexo de 300 ppi e bordas mais finas, este modelo também conta com temperatura de luz ajustável, bateria com duração de até 10 semanas e é 20% mais rápido para virar as páginas. Ah, e ele também é resistente à água, permitindo que você leia até mesmo na beira da piscina ou banheira!

3. Kindle Paperwhite Signature Edition: https://amzn.to/3DxY0bS

Aproveite tudo o que o Kindle Paperwhite oferece, além de carregamento sem fio, luz frontal adaptável e armazenamento de 32GB. Incrível, não é mesmo?

4. Kindle Oasis: https://amzn.to/3WZmlhC

Com opções de 8GB e 32GB, este dispositivo conta com tela antirreflexo de 300 ppi e 7 polegadas. Além de possuir temperatura de luz ajustável (permitindo que escolha entre um tom mais branco ou âmbar), é à prova d’água e possui tecnologia e-ink para trocar de página rapidamente.

Confira acessórios para o seu dispositivo Kindle:

1. Adaptador de energia: https://amzn.to/3HSNcaP

2. Capa de tecido para Kindle 11ª geração: https://amzn.to/3WWfIN3

3. Capa de tecido para Novo Kindle Paperwhite: https://amzn.to/3Yek17s

4. Capa de tecido para Kindle Oasis: https://amzn.to/40jNI9f

Confira alguns eBooks de sucesso na Amazon para você garantir no seu Kindle:

1. Cartas de um terapeuta para seus momentos de crise, de Alexandre Coimbra Amaral: https://amzn.to/3WUu0Op

2. A paciente silenciosa, de Alex Michaelides: https://amzn.to/3Y1yIez

3. Atenção plena para todos os dias, de Elisha Goldstein e Bob Stahl: https://amzn.to/40mokj0

4. A última festa, de Lucy Foley: https://amzn.to/40s6j2I

5. Por trás de seus olhos, de Sarah Pinborough: https://amzn.to/3jp8js3

6. As coisas que você só vê quando desacelera, de Haemin Sunim: https://amzn.to/3XXzU2D

7. A marca da vitória, de Phil Knight: https://amzn.to/3Rvdao1

8. A coragem de ser imperfeito, de Brené Brown: https://amzn.to/3RueiYX

9. É assim que acaba, de Colleen Hoover: https://amzn.to/3js6H0A

10. Tudo é rio, de Carla Madeira: https://amzn.to/3HQtUmA

11. Os sete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid: https://amzn.to/3JG54ae

12. De férias com você, de Emily Henry: https://amzn.to/3RrCKdA

