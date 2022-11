Kindle: confira as diferenças entre cada modelo e garanta eBooks incríveis

Se você ama ler, confira os maiores benefícios e diferenças de cada Kindle e escolha seu favorito

Atenção, leitores de plantão! Que o Kindle possui inúmeras vantagens - como bateria que dura dias, facilidade de transporte e capacidade de armazenar todos os seus livros favoritos em uma biblioteca virtual - não é mais nenhuma novidade, não é mesmo?

E se você a-m-a ler e está planejando garantir um Kindle para o dia a dia, nós podemos te ajudar! Para que sua escolha seja ainda mais fácil, confira as principais características, vantagens e diferenças de cada modelo do Kindle e garanta o melhor de acordo com suas necessidades. Olha só:

1. Kindle 10ª geração: https://amzn.to/3UD40Xh

Com tela antirreflexo de resolução 167 ppi e 6 polegadas, o modelo mais antigo do Kindle possui luz embutida ajustável para que você leia confortavelmente por horas e em qualquer momento do dia ou noite. Além disso, você pode marcar trechos, conferir o dicionário durante a leitura, traduzir palavras, ajustar o tamanho da fonte e muito mais. Sem contar, é claro, com a bateria super durável!

2. Kindle 11ª geração: https://amzn.to/3O7u2iQ

Considerado o Kindle mais leve e compacto, este modelo conta com tela de 5 polegadas e 300 ppi - ou seja, com altíssima resolução para textos e imagens! Além de iluminação embutida com 4 LEDs, conta com bateria com duração estendida e 16GB para armazenamento de livros.

3. Kindle Paperwhite: https://amzn.to/3GcyaMD

O modelo conta com tela de 6,8 polegadas e bordas mais finas, temperatura de luz ajustável (em tom mais branco ou âmbar), bateria com duração de até 10 semanas e 20% mais rápido para virar as páginas. Com tela liso e antirreflexo de 300 ppi, você pode ler como se fosse em um papel mesmo sob a luz do sol. Além disso, outra novidade é que o modelo garante leitura à prova d’água!

4. Kindle Paperwhite Signature Edition: https://amzn.to/3X5FmjY

Com este modelo, você pode aproveitar tudo o que o Kindle Paperwhite oferece, além de carregamento sem fio, luz frontal adaptável e armazenamento de 32GB. Demais, né?

5. Kindle Oasis: https://amzn.to/3O5iahu

Com maior e melhor resolução, este Kindle possui tela de 7 polegadas e 300 ppi. Além disso, possui temperatura ajustável, é à prova d’água e um design super fino, leve e ergonômico, com botões dedicados para a troca de páginas. Com opções de 16GB e 32GB, o Kindle Oasis também conta com 25 LEDs na iluminação embutida e nova tecnologia e-ink para trocar de página rapidamente.

E aí, curtiu conhecer um pouco mais dos modelos de Kindle? Aproveite para garantir, junto com o seu favorito, vários eBooks incríveis que estão disponíveis na Amazon. Confira alguns por aqui e não deixe de dar uma olhada na loja completa de títulos no site:

1. Pense de novo, de Adam Grant: https://amzn.to/3GcTe5R

2. É assim que acaba, de Colleen Hoover: https://amzn.to/3EsP20v

3. Hábitos atômicos, de James Clear: https://amzn.to/3g2Ky7h

4. Essencialismo, de Greg McKeown: https://amzn.to/3EwXz2q

5. A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig: https://amzn.to/3TQjqXf

6. 12 regras para a vida, de Jordan B. Peterson: https://amzn.to/3TzwJeu

7. Até o verão terminar, de Colleen Hoover: https://amzn.to/3ExRT8y

8. A psicologia financeira, de Morgan Housel: https://amzn.to/3g8MScT

9. Comece pelo porquê, de Simon Sinek: https://amzn.to/3TAzRqm

10. A coragem de não agradar, de Ichiro Kishimi e Fumitake Koga: https://amzn.to/3UxjiNg

11. E não sobrou nenhum, de Agatha Christie: https://amzn.to/3X581Fx

12. O ego é seu inimigo, de Ryan Holiday: https://amzn.to/3hv4W1d

13. A paciente silenciosa, de Alex Michaelides: https://amzn.to/3UVbhS9

14. Clube do livro dos homens, de Lyssa Kay Adams: https://amzn.to/3E79p1N

15. Aconteceu naquele verão, de Tessa Bailey: https://amzn.to/3Gfes2V

