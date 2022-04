Kindle: 5 motivos que vão te convencer a comprar o leitor de livros digitais da Amazon

Não podemos negar que o Kindle surgiu para facilitar a vida dos apaixonados por leitura, não é mesmo? Proporcionando praticidade e conforto, o leitor de livros digitais da Amazon é a escolha ideal para quem deseja ler suas obras favoritas com mais facilidade em qualquer lugar.

No entanto, se você ainda tem dúvidas se realmente vale a pena investir no aparelho, está no lugar certo! Selecionamos 5 dos maiores benefícios do Kindle e, de bônus, preparamos uma lista com diversos eBooks e modelos do aparelhinho da Amazon para colocar a leitura em dia. Confira:

1. Praticidade

Super compacto, o Kindle é leve, fininho, resistente e possui o tamanho ideal para levar na bolsa ou mochila sem ocupar muito espaço. Além disso, devido a sua praticidade, é perfeito para ler em qualquer lugar!

2. Bateria

Com longa duração, a bateria do Kindle pode durar por semanas. Desta forma, você pode ler tranquilamente sem se preocupar em carregar o aparelho.

3. Conforto

O Kindle proporciona uma leitura super confortável, como se estivesse lendo em papel. Isso graças a sua tecnologia digital ink, que imita eletronicamente a impressão de tinta. Legal, né?

4. Kindle Unlimited

Além das diversas opções de e-books grátis e com preços bem abaixo de suas versões físicas que a Amazon oferece, o usuário, se desejar, também pode fazer uma assinatura mensal do Kindle Unlimited por R$ 19,90. Ela permite alugar títulos e dá acesso a milhares de e-books que seriam pagos, de graça. Ah, e o melhor de tudo: oferece teste gratuito de 30 dias.

5. Dicionário e marcações

O aparelho oferece várias funções que tornam a leitura mais prática. Por exemplo, quando você estiver lendo algo e aparecer alguma palavra que desconhece, é só clicar em cima dela que mostra o seu significado. Além disso, também é possível marcar as suas frases e trechos preferidos.

E aí, gostou dos benefícios de ter um Kindle? Para te ajudar a escolher o aparelho ideal e garantir suas próximas leituras, listamos 4 modelos do leitor de livros digitais da Amazon e 8 eBooks em oferta que precisam fazer parte da sua biblioteca particular. Dá uma olhada:

