Já é carnaval! Confira 12 itens que não podem faltar na hora da folia

Makes, viseira, protetor solar e muitos outros itens indispensáveis para celebrar a data

Uma das datas mais aguardadas do ano está chegando: o carnaval! E não há nada melhor do que curtir as festas com muito glitter e animação, não é mesmo? Para que você aproveite a folia de forma segura e prática, selecionamos 12 itens que não podem faltar na sua necesáire. Tem de tudo: maquiagens, protetor solar, viseira, carregador portátil e muito mais!

Confira e escolha seus itens favoritos para o carnaval:

1. Glitter cremoso, Colormake: https://amzn.to/485WCcU

Com 5 glitters cremosos de diferentes cores, esse kit é super indicado para produções temáticas.

Reprodução/Amazon

2. Adesivos para rosto, Frcolor: https://amzn.to/3SOydEv

Esse kit com três folhas conta com adesivos autocolantes para você arrasar nas produções carnavalescas.

Reprodução/Amazon

3. Geleia iluminadora corporal Lily Glow, O Boticário: https://amzn.to/4bsV8MF

Com partículas de brilho, essa geleia iluminadora garante um efeito iluminado e radiante no corpo, além de hidratar e perfumar.

Reprodução/Amazon

4. Paleta de glitter neon Vibe, Zanphy: https://amzn.to/3SLOs5c

Essa paleta super colorida possui 9 opções neons e brilhantes para quem deseja diversificar nas makes.

Reprodução/Amazon

5. Iluminador corporal, Skelt: https://amzn.to/3SNLWLG

Com micro pérolas iluminadoras em sua fórmula, esse spray garante um glow super dourado no corpo. E a melhor parte é que o brilho dura de 12 a 24 horas!

Reprodução/Amazon

6. Protetor facial Speedo, FPS 96, Pink Cheeks: https://amzn.to/4bk84V8

Com altíssima proteção solar, esse item em bastão possui toque seco, não escorre e não arde nos olhos e é ideal para proteção durante práticas esportivas, já que também é resistente à água e suor.

Reprodução/Amazon

7. Desodorante mini stick, Lafe’s: https://amzn.to/3SmharS

Formulado com cristal altamente puro de alúmen de potássio, esse desodorante impede a proliferação de bactérias causadoras dos maus odores por até 12 horas. Além disso, auxilia no controle do suor excessivo sem impedir o seu curso natural ou entupir os poros.

Reprodução/Amazon

8. Lenços umedecidos, Free Wipes: https://amzn.to/42rn93f

Com fragrância de aloe vera e sem álcool etílico em sua fórmula, os lenços umedecidos não ressecam as mãos e eliminam até 99% das bactérias.

Reprodução/Amazon

9. Spray bucal Total 12, Colgate: https://amzn.to/3SxHOOm

Ideal para combater o mau-hálito em qualquer momento e qualquer lugar, esse spray bucal também possui ação antibacterana.

Reprodução/Amazon

10. Viseira, Mizuno: https://amzn.to/485K0mb

Feita com material super leve e macio, essa viseira possui faixa acolchoada para absorção do suor, além de ajuste personalizado na parte de trás.

Reprodução/Amazon

11. Carregador portátil, i2GO: https://amzn.to/3SoIhCC

Para garantir bateria no celular o dia todo, esse carregador portátil ultrarrápido é a opção perfeita! Ele conta com duas saídas USB padrão e uma entrada/saída USB-C, display digital que mostra a quantidade de carga disponível, tecnologia Smart Charge e bateria resistente e segura.

Reprodução/Amazon

12. Doleira, Estliny: https://amzn.to/3OtxR3h

Essa doleira possui dois compartimentos com zíper e é resistente à água. Ótima opção para quem deseja guardar de forma segura seus itens, além de ser discreta e poder ser usada embaixo da roupa.

Reprodução/Amazon

