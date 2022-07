Itens eletrônicos: 7 opções para uma rotina mais moderna

Controlado por voz, com o Echo Dot você pode pedir para a Alexa responder perguntas, criar alarmes, ler as notícias, tocas a sua música favorita, ligar para os amigos, controlar dispositivos de casa inteligente e muito mais.

Que tal renovar os eletrônicos da sua casa e garantir uma rotina mais prática, moderna e super tecnológica? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 7 itens incríveis que estão disponíveis no site da Amazon e vão te conquistar desde o primeiro uso! Dá uma olhada:

Compatível com Alexa e Google Assistente, além de ser perfeita para decorar o ambiente, a Smart Luminária pode ser controlada por aplicativo ou comando de voz, conta com 16 milhões de cores, controle de intensidade e da temperatura da luz.

Com design leve e compacto, esse notebook incrível da Lenovo é a escolha ideal para quem precisa de mais praticidade e eficiência na hora de trabalhar, estudar ou se divertir na internet.

Com resolução 4K UHD, 50 polegadas, assistente virtual e diversos outros benefícios, a Smart TV da LG é perfeita para maratonar as suas séries, filmes e programas favoritos.

5. Kindle 10a. geração com bateria de longa duração: https://amzn.to/3OXPYME

Com o tamanho ideal para levar a qualquer lugar e com tela de 167 ppi, o aparelho possui luz embutida ajustável que permite uma leitura super confortável e sem reflexos, como se estivesse lendo em papel. Além disso, conta com bateria de longa duração.