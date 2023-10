Itens de cozinha, maquiagens e mais: 16 produtos virais do TikTok para você garantir

Confira itens de make, para a cozinha e muitos outros que são um sucesso na rede social

Se você está sempre de olho no TikTok e deseja garantir produtos que viralizaram por lá, nós podemos te ajudar! Preparamos uma lista com 16 itens para casa, cozinha e até maquiagens que são um sucesso na rede social e que você precisa conhecer. Tem de tudo: liquidificador portátil, removedor de pêlos, escova massageadora de couro cabeludo, maquiagens incríveis e muito mais!

Confira e garanta seus produtos virais favoritos para o dia a dia:

1. Removedor de pêlos, ChomChom Roller: https://amzn.to/3Sc9fie

Ideal para quem tem animais de estimação em casa, esse item remove facilmente os pêlos e partículas de pó em carpetes, tapetes, cobertores, roupas e mais. Basta fazer movimentos de vai e vem curtos.

Reprodução/Amazon

2. Egg Cooker: https://amzn.to/3rYMeF4

Essa panela elétrica possui espaço para até 7 ovos, e garante resultados incríveis para as receitas com o alimento.

Reprodução/Amazon

3. Liquidificador portátil, 4Leader: https://amzn.to/45Ps26a

Com capacidade de 400ml, esse liquidificador portátil tem bateria para cerca de 8 batidas por dia, sendo ideal para você levar suas bebidas favoritas para qualquer lugar. Possui seis lâminas de trituração fácil e uniforme de frutas e gelo, podendo ser utilizado para fazer sucos, milk shakes e muito mais.

Reprodução/Amazon

4. Colher de sopa ajustável, KitchenArt: https://amzn.to/3MbnIaE

Essa ferramenta de medição permite que você ajuste as medidas para preparar as mais diversas receitas com facilidade - seja com ingredientes secos, como temperos e açúcares, como com ingredientes molhados, como azeite.

Reprodução/Amazon

5. Escova massageadora de couro cabeludo, 1Care: https://amzn.to/46Q2ebG

Compacto e portátil, essa escova é recomendada para limpeza e massagem do couro cabeludo, podendo ser usada durante o banho ou depois dele. Com cerdas suaves, porém firmes, ela ajuda a remover a sujeira e o excesso de oleosidade de toda a região.

Reprodução/Amazon

6. Sabonete em folhas, Besportble: https://amzn.to/45TevuE

Esse item conta com fatias de sabonete para você lavar as mãos sempre que desejar, garantindo muita praticidade em qualquer lugar.

Reprodução/Amazon

7. Garrafa squeeze de água, Weeze: https://amzn.to/3QFU8g9

Essa garrafa e dois litros é perfeita para o dia a dia. Possui um bico flip, uma alça de transporte e marcadores na garrafa que te ajudam a lembrar de tomar a água o dia inteiro - e de forma super prática!

Reprodução/Amazon

8. Gloss Lipchilli, Fran by Franciny Ehlke: https://amzn.to/3Q7dtoV

Com fórmula inovadora, esse gloss incrível garante aumento instantâneo dos lábios, além de hidratação na região.

Reprodução/Amazon

9. Esponja com reservatório para detergente, Esfrebom: https://amzn.to/3Fv9AVJ

De fácil manuseio, essa esponja possui sistema com reservatório para detergente, com acionamento por botão. Além de cabo com formato anatômico, protege as mãos e unhas do contato direto com o detergente.

Reprodução/Amazon

10. Suporte de fatiar alimentos, Facibom: https://amzn.to/3FxjupZ

Economize tempo e obtenha fatias uniformes com esse garfo fatiador de vegetais. O suporte auxilia no corte em fatias de alimentos como cebola, tomate, batata, legumes, carnes e muito mais. Para usar, basta espetá-lo no alimento, inserir a faca entre os pinos e cortar.

Reprodução/Amazon

11. Creme hidratante, Drunk Elephant: https://amzn.to/470LKNq

Esse revolucionário hidratante com proteína combina peptídeos, aminoácidos e outros ingredientes que melhoram a aparência da pele, uniformizam o tom e a textura e garantem firmeza na região.

Reprodução/Amazon

12. Bumbum Cream: https://amzn.to/46Lv10K

Com óleo de café, arnica e pimenta em sua fórmula, esse creme deixa a pele do bumbum mais firme, hidratada e ajuda a diminuir a flacidez, celulite, foliculite e estrias da região.

Reprodução/Amazon

13. Pó translúcido, Laura Mercier: https://amzn.to/3QrMsxH

Icônico e sucesso de vendas, esse pó translúcido é ideal para selar a maquiagem, controlando a oleosidade e garantindo um efeito de seda matte suave, dissimulando as linhas finas e imperfeições, sem adicionar cor à maquiagem aplicada anteriormente.

Reprodução/Amazon

14. Highlight blush Glowgasm, Charlotte Tilbury: https://amzn.to/3tMDjqC

Esse blush garante uma cor rosada às bochechas, além de um brilho incrível na região. O gel aumenta a luminosidade da pele e permanece refrescante o dia todo, garantindo uma sensação sedosa e macia.

Reprodução/Amazon

15. Liquid Blush Soft Pinch, Rare Beauty by Selena Gomez: https://amzn.to/3Q9LdBW

Esse blush líquido, leve e duradouro se mistura e constrói uma pele ainda mais linda e saudável.

Reprodução/Amazon

16. Hidratante labial Carmed Fini: https://amzn.to/45HLj9D

De uso diário, esse produto incolor conta com alto poder de hidratação e reparação. Além de deixar a região macia e saudável, tem o aroma incrível de Fini Dentaduras!

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy