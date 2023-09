iPhone 15: confira detalhes do produto e garanta o seu na Amazon

Novos modelos do iPhone já está à venda na Amazon! Conheça seus benefícios

Se você está sempre de olho no mundo tecnológico e suas novidades, pode comemorar. Afinal, o iPhone 15 já está à venda no site da Amazon! O mais novo modelo de smartphone da Apple conta com inovações exclusivas e quatro versões: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Além de ser resistente à respingos, água e poeira, o produto conta com tela Super Retina XRD (com até duas vezes maior visibilidade sob a luz solar em relação ao iPhone 14), Dynamic Island (função com alertas de atividades ao vivo) e mudanças em suas câmeras (grande-angular de 48MP, teleobjetiva de 2X e ajuste de foco em retratos). Demais, né?

Confira mais detalhes de cada versão e não deixe de garantir o seu iPhone 15 no site da Amazon:

1. iPhone 15, Apple: https://amzn.to/3RFhm6X

Descrição do produto: 6,1 polegadas | tela Super Retina XDR | Chip A16 Bionic

2. iPhone 15 Plus, Apple: https://amzn.to/46gP8E4

Descrição do produto: 6,7 polegadas | tela Super Retina XDR | Chip A16 Bionic

3. iPhone 15 Pro, Apple: https://amzn.to/46a1wWh

Descrição do produto: 6,1 polegadas | tela Super Retina XDR | Tecnologia Pro Motion | Tela sempre ativa | Chip A17 Pro

4. iPhone 15 Pro Max, Apple: https://amzn.to/3ZAmmvm

Descrição do produto: 6,7 polegadas | tela Super Retina XDR | Tecnologia Pro Motion | Tela sempre ativa | Chip A17 Pro

