A Influencer Renata Martins lista livros para tornar a maternidade mais saudável e serena

Quando vemos duas listinhas vermelhas no teste de farmácia ou mesmo o Beta HCG nas alturas em um exame de sangue, sabemos que a gestação foi confirmada. Momento de alegria e muita comemoração, mas e depois? O que está por vir? Sendo título de um dos livros mais indicados sobre maternidade, a pergunta é clara: O que esperar quando você está esperando?

Imagine sua rotina, uma vida independente e de repente nasce um serzinho, do qual você tem muito amor, mas nenhuma afinidade para cuidar. Essa aflição e insegurança passa no coração de todos os pais de primeira viagem e mesmo os que já têm filhos. Na espera do novo e desconhecido, a leitura é uma atividade que pode ser feita durante a gravidez para que os pais possam se potencializar, se preparar e se tranquilizar nesse momento tão especial.

"Os livros selecionados não trazem manuais e regras, mas sim o empoderamento para ser mãe e o direito de ser imperfeita nessa tarefa. Além dos cuidados com um recém-nascido, também é imprescindível que se tenha cuidados com uma mãe recém-nascida, trazendo assuntos como o puerpério e cuidados com o seio durante o aleitamento, por exemplo", comentou Renata.

A influencer compartilha tudo sobre sua vida e a forma com que cria sua filha, diante disso, foi selecionado livros de forma bem diversificada. Segundo Renata, ela optou por trazer obras com leitura mais fácil e mais leve, que contam histórias reais e mostram experiências de diversas mães, assim como de profissionais da área, que trazem o estudo da psicanálise e psicologia infantil, confira:

1. O que esperar quando você está esperando: https://amzn.to/3HLhmeo