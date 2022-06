Indicações do mês: 10 livros para ler em junho

Junho acabou de começar e esse é o momento ideal para escolher a sua leitura do mês, não é mesmo? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 livros que estão entre os destaques do mês no site da Amazon e vão te conquistar desde a primeira página!

Dá uma olhada:

1. Talvez a sua jornada agora seja só sobre você: https://amzn.to/3NlLdfB