Inauguração Mental One - Pinheiros

Inauguração da nova unidade da rede de clínicas de saúde mental: Mental One Psicologia.

Dia 09 de julho de 2023 às 15h, ocorreu em Pinheiros/São Paulo, o coquetel de inauguração da nova unidade da rede de clínicas de saúde mental: Mental One Psicologia.

Posicionada como uma das maiores redes de clínica de psicologia do Brasil, com método principal de abordagem, a TCC (mais conhecido como: Terapia Cognitivo-comportamental), um método comprometido diretamente com a Psicologia de Evidências.

Foi um momento especial de celebração com o objetivo de somar e agregar a rede, profissionais das principais especialidades de atuação da Mental One: psicoterapia, psiquiatria, neuropediatria

e psicopedagogia.

Nosso núcleo é dividido em três áreas: Crianças e adolescentes, adultos, idosos e casais e Reabilitação e Neuropsicologia. “Somos um time que atua de forma holística e completa no tratamento de saúde mental”, diz Aline Grafiette, Neuropsicóloga e proprietária do grupo. O novo espaço além de ter fácil acesso a linha amarela do metrô (estação Pinheiros ou Faria Lima), possui estrutura moderna e totalmente aconchegante, com salas espaçosas e estruturadas para atendimentos personalizados, principalmente para o núcleo infantil.

Quer saber mais sobre os processos e atendimentos da Mental One? Acesso o site no link a baixo:

https://www.mentalone.com.br/