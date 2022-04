Hora da leitura: 5 clássicos para apostar na literatura

De Agatha Christie a Mary Shelly, conheça 5 livros clássicos da literatura para apostar em sua próxima leitura

Redação Publicado em 12/04/2022, às 18h45

Clássicos são clássicos por um motivo, não é mesmo? Afinal, a sua popularidade se justifica com histórias incríveis que ficaram eternizadas no mundo. Isso se inclui na literatura, onde varias obras foram imortalizadas por sua grandiosidade. E é por isso que nós selecionamos 5 clássicos da literatura para você conhecer e adicionar à sua lista de leitura. Confira: 1. O sol é para todos: https://amzn.to/3vfXeeC Escrito por Harper Lee e ganhador do prêmio Pulitzer de 1961, "O sol é para todos" é ambientado no Sul dos Estados Unidos, onde a violência e preconceito racial é predominante - o que escancara a desigualdade para uma menina de inteligente viva e questionadora cujo pai, que é advogado local, arrisca tudo para defender um homem negro acusado injustamente de cometer um crime terrível. A história explora raça e classe, inocência e justiça, hipocrisia e heroísmo, além de tradição e transformação, mantendo-se atual quanto aos temas abordados.

Reprodução/Amazon

2. Frankenstein: https://amzn.to/3xp44RM Mary Shelly é um nome icônico para a literatura de terror assim como Frankenstein, que marcaria a cultura pop para todo o sempre. Como um clássico gótico, a história de Victor Frankenstein seria recontada por vários séculos. Victor é um cientista dedicou toda a sua juventude e saúde para descobrir como reanimar tecidos mortos e gerar vida artificialmente. A experiência viria a resultar na criação de um monstro que o próprio Frankenstein considerou como uma aberração. Mas o que acontece quando a população decide se revoltar contra o cientista e sua criação?

Reprodução/Amazon

3. A cor púrpura: https://amzn.to/3JAtJJI Sendo outro ganhador do prêmio Pulitzer e obra adaptada por Steven Spielberg para o cinema, "A cor púrpura" de Alice Walker é ambientada entre 1900 e 1940 e conta a história de Celie, que é pobre, negra, praticamente analfabeta e moradora do Sul dos Estados Unidos. Com uma vida muito conturbada, cheia de brutalidades desde a infância, a jovem foi estuprada pelo padrasto e posteriormente forçada a casar-se com Albert, um viúvo violento que enxergava a esposa como empregada. A história é contada através de cartas de Celie para Deus e sua irmã, missionária na áfrica, onde você encontrará relatos que assumem seu próprio ritmo a medida que Celie cresce.

Reprodução/Amazon

4. E não sobrou nenhum: https://amzn.to/3jvdao3 A Rainha do Crime, Agatha Christie, possui vários clássicos em seu currículo literário. Entre eles está "E não sobrou nenhum", que foi considerado o melhor livro de suspense de todos os tempos. A obra é ambientada na ilha do Soldado, uma antiga propriedade de um milionário norte-americano, onde dez pessoas sem nenhuma ligação são confrontadas por uma voz misteriosa com fatos marcantes de seu passado. Sem saber o motivo do convite, todos os presentes foram convencidos de que passariam um agradável período de descanso. No entanto, as coisas mudam quando do dia para a noite quando eles se tornam vítimas, suspeitos e culpados em um lugar onde mortes inexplicáveis começam a acontecer e a comunicação é cortada por uma forte tempestade.

Reprodução/Amazon

5. A redoma de vidro: https://amzn.to/38LMbSZ Sendo esse o único romance de Sylvia Plath, "A redoma de vidro" é um grande clássico da autora. A história acompanha Esther Greenwood, que sai do subúrbio de Boston para trabalhar em uma pretigiosa revista de moda em Nova York. A personagem segue traços da própria autora, que foi uma estudante com um histórico exemplar que sofreu uma grave depressão, e é um pleno retrato das preocupações de uma geração pré-revolução industrial onde as mulheres ainda precisavam escolher entre criar uma família ou priorizar sua profissão.

Reprodução/Amazon