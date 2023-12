Hora da leitura: 7 lançamentos mais vendidos para garantir no mês de dezembro

Confira obras que acabaram de lançar na Amazon e vão te conquistar

Se você está procurando novos livros incríveis para garantir na estante, não pode perder essa lista! Selecionamos 7 obras de diversos gêneros que acabaram de lançar no site da Amazon e estão entre os mais vendidos. Tem de tudo: biografias, autoajuda e muito mais!

Confira e escolha seus livros favoritos:

1. A biblioteca dos sonhos secretos, de Michiko Aoyama: https://amzn.to/46IqRpF

O que você procura? Essa é a pergunta que a enigmática Sayuri Komachi faz a quem visita a biblioteca do Centro Comunitário de Tóquio em busca de ajuda. A lista de livros que ela recomenda sempre contém um título inusitado, que se torna o agente de uma mudança. Em cinco histórias independentes que se entrelaçam de maneira sutil, você conhecerá pessoas que estão em diferentes momentos da vida, lidando com situações como a frustração no trabalho, falta de oportunidades, medo do fracasso e a vontade de começar de novo. A Sra. Komachi tem o dom de saber exatamente de qual livro cada visitante precisa para mudar de perspectiva e voltar a alimentar seus sonhos.

2. Taylor Swift através das Eras: https://amzn.to/3uRtCrj

Que tal um livro com mais de cem páginas coloridas como um tributo à Taylor Swift? Este livro conta com ilustrações exclusivas, além de fatos que todo Swiftie precisa conhecer, detalhes da carreira, principais músicas, polêmicas e muito mais. Um verdadeiro mergulho nas Eras da Taylor!

3. A maldição do verdadeiro amor, de Stephanie Garber: https://amzn.to/47JmFr9

Ao se aventurar pelo Magnífico Norte, Evangeline Raposa continuava em busca de seu final feliz. Após acordar sem se recordar do passado, ela se vê casada com Apollo e o lendário castelo do príncipe é, aparentemente, sua nova morada. Porém, para viver esse suposto conto de fadas, Evangeline precisou pagar um preço devastador sem nem ao menos fazer ideia disso. Ela desconhece tudo aquilo que perdeu, e se depender de seu marido… a jovem nunca descobrirá. Ele está tão determinado a garantir a ignorância de sua esposa que pretende dar um fim à vida de Jacks – o Príncipe de Copas. Com sangue sendo derramado e corações sendo usurpados, o verdadeiro amor vai ser colocado à prova no último livro da trilogia Era uma vez um coração partido.

4. Eu me lembro, de Selton Mello: https://amzn.to/3Ruyxrp

Da criança que se mudou em busca de um sonho ao homem que encantou o país com sua arte. Em seu aniversário de quarenta anos de carreira - e cinquenta de vida, Selton Mello convida o leitor para uma conversa engraçada, tocante e muito humana sobre sua trajetória. Com revelações íntimas, apresenta uma viagem por grandes momentos da dramaturgia no Brasil e o percurso de um menino sonhador e obstinado, que oferece agora, em perspectiva, um balanço comovente de sua vida.

5. Heartstopper: mais fortes juntos (livro 5), de Alice Oseman: https://amzn.to/4a7AuB9

Nick e Charlie estão mais apaixonados do que nunca. Eles já se declararam um para o outro, começaram a namorar, e Charlie está quase convencendo sua mãe a deixá-lo dormir na casa de Nick. Mas com a partida de Nick para a universidade no próximo ano, será que tudo está prestes a mudar? No aguardado quinto volume da série em quadrinhos que se tornou um fenômeno mundial, acompanhamos o relacionamento de Nick e Charlie amadurecer diante de novos desafios.

6. Minha vida fora de série: 5ª temporada, de Paula Pimenta: https://amzn.to/41cwzz8

Depois de mudar completamente o rumo de sua vida, Priscila embarca para Nova York determinada a deixar o passado para trás e acaba conquistando bem mais do que esperava. Amizades, uma carreira promissora, novos amores... mas será que isso é suficiente para curar seu coração, tão machucado em consequência de suas próprias atitudes? Ou será que apenas um par de olhos tristes poderia lhe trazer de volta a felicidade?

7. A mulher em mim, de Britney Spears: https://amzn.to/3Gs7AOA

Em junho de 2021, o mundo inteiro ouvia Britney Spears falar, publicamente, em uma corte perante uma juíza. O impacto ao compartilhar a sua voz ― a sua verdade ― foi inegável e mudou o curso tanto de sua vida como a de inúmeras outras pessoas. Esta obra, escrita pela cantora, revela pela primeira vez a incrível jornada e a força interior de uma das maiores artistas da história da música pop.

