Hora da leitura: 10 livros para ler no mês de maio

Maio já está chegando e esse é o momento ideal para preparar a sua próxima lista de leituras. De romance a suspense, para te ajudar nessa missão, selecionamos 10 livros incríveis que prometem ser grandes companheiros no próximo mês. Ah, e o melhor de tudo: todos eles estão com ótimos descontos no site da Amazon! Dá uma olhada:

1. Talvez você deva conversar com alguém - Uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós: https://amzn.to/3y0e4kP