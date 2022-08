Hidratante labial: 6 opções que vão te conquistar

Incolor e com textura bálsamo que proporciona um leve brilho aos lábios, o Lip Balm de Menta da Océane hidrata, protege e garante um toque refrescante.

O hidratante labial é indispensável na necessaire, não é mesmo? Ainda mais nos dias mais frios do ano. Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 opções incríveis que vão garantir lábios mais hidratados, macios e realçados. Dá uma olhada:

Formulado com ingredientes que nutrem e agem como antioxidantes naturais, o Balm Labial de Limão da Granado proporciona uma hidratação intensa, protege e deixa os lábios com o gosto suave da fruta.

Enriquecido com óleo de jojoba e óleo de abacate, o Hidratante Labial Cereja Shine da NIVEA possui textura cremosa, pigmentos brilhantes, aroma de cereja e cor suave. Além de hidratar intensamente por 24 horas, ele garante lábios realçados.

Com FPS 15, o Lip Ice de Chocolate com Menta protege, hidrata profundamente, suaviza, regenera e dá brilho aos lábios.

4. Lip Ice Cube Protetor Labial Chocolate Com Menta FPS15: https://amzn.to/3BRaJXc

Com fórmula não oleosa e alto poder de hidratação, esse produtinho da Vaseline alivia os lábios ressecados, sem brilho e rachados. Além disso, bloqueia a umidade para ajudá-los a se recuperar mais rápido.

6. Protetor Labial EOS Vanilla Mint: https://amzn.to/3p7M1tY

Enriquecido com óleos condicionantes naturais, manteiga de karité hidratante, antioxidantes e as vitaminas C e E, esse protetor labial da EOS de baunilha e menta garante muita maciez, hidratação e nutrição aos lábios.