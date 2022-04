Hidratação profunda: 10 produtos para incluir na rotina de cuidados capilares

Máscara capilar, óleo, leave-in e outros itens essenciais para um cabelo hidratado e saudável

Que tal dar um up na sua rotina de cuidados capilares e incluir diversos produtinhos que vão garantir fios mais hidratados, saudáveis e bonitos? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 itens incríveis que vão fazer a diferença no seu cabelo. Ah, e tem de tudo: máscara capilar, leave-in, shampoo e muuito mais! Dá uma olhada: 1. Máscara de Hidratação Sonho Meu - Recarga Noturna, Novex: https://amzn.to/3E5xEgl Já imaginou tratar o seu cabelo enquanto você dorme? Com a Máscara de Hidratação Sonho Meu, isso é possível! Enriquecida com os óleos essenciais de lavanda, camomila e bergamota, ela promove hidratação profunda, potencializa o brilho e reduz o frizz. Além disso, conta com o ativo hemiesqualano em sua fórmula, que proporciona fios mais sedosos e macios.

2. Máscara Hidratante Love, Vegan Cacau - Abela Cosmetics: https://amzn.to/3LT5HLm Enriquecida com cacau e coco, essa máscara hidratante da Abela Cosmetics é perfeita para cabelos opacos, ressecados e sem vida. Com ação antioxidante e vitamina E em sua fórmula, ela proporciona hidratação imediata, protege os fios contra danos externos, promove maciez e estimula o crescimento saudável das madeixas.

3. Máscara de Hidratação Recarga de Óleos Santo Black Poderoso, Novex: https://amzn.to/38ytFgD Proporcionando um tratamento intenso e eficaz aos fios, a Recarga de Óleos Santo Black Poderoso garante cabelos profundamente hidratados, tratados e brilhantes. Além disso, conta com o óleo de baobá em sua fórmula, que ajuda a combater o frizz e as pontas duplas.

4. Inoar Kit Shampoo e Condicionador Argan Oil Hidratante: https://amzn.to/37MoyJC Formulado com óleo de argan, manteiga de cacau e óleo de jojoba, o shampoo e condicionador Argan Oil da Inoar promove hidratação diária para todos os tipos de cabelo. Com ação regeneradora, o kit promete fios hidratados, reparados, macios e brilhantes.

5. Máscara de Hidratação Superfood Bomba de Antioxidantes e Vitaminas, Maracujá e Mirtilo, Novex: https://amzn.to/3E7uOHZ Indicada para cabelos ressecados, quebradiços e com frizz, esse produtinho incrível da Novex proporciona fios mais macios, reparados e revitalizados. Com proteção térmica e ação instantânea, ele também conta com Hidrovance e HVIT em sua fórmula, dois superativos que garantem um cabelo mais hidratado e protegido.

6. Bepantol Derma, Solução Reparadora: https://amzn.to/3OgPAtk Podendo ser aplicado diretamente nos fios ou adicionado na etapa de hidratação, a Solução Reparadora da Bepantol Derma repara as madeixas, promove hidratação intensiva e protege o cabelo do sol e do vento.

7. Recarga de Queratina Brasileira, Novex: https://amzn.to/3E3OTPc Com rápida absorção, a Recarga de Queratina penetra profundamente nos fios, fortalecendo sua estrutura e revitalizando-os poderosamente. Indicada para todos os tipos de cabelo, o produto promete fios mais fortes, resistentes e saudáveis.

8. Máscara Super Hidratante Morte Súbita, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3KCY7EH Super potente, a Máscara Morte Súbita da Lola Cosmetics funciona como um tratamento para cabelos ressecados e danificados. Com fragrância delicada, proteínas vegetais, aminoácidos e um blend hidratante em sua fórmula, ela promete suavidade, força, brilho e muita hidratação.

9. Óleo Capilar All Soft, Redken: https://amzn.to/3vfUP3y Perfeito para cabelos secos e opacos, o óleo capilar All Soft da Redken é enriquecido com óleo de argan natural. Garantindo fios mais macios, brilhantes e cheios de vida, ele repõe a suavidade e o condicionamento do cabelo.

10. Stephen Knoll Hydro Renew Mist Rich Moist Spray Leave-In: https://amzn.to/3xnr9V4 Esse leave-in incrível instantaneamente revitaliza, re-hidrata e suaviza a fibra capilar. Indicado para todos os tipos de cabelo, sua fórmula é enriquecida com extrato hidrolisado da seda e colesterol, garantindo fios mais saudáveis e hidratados.

