Guia do bebê: 9 itens essenciais para a rotina do pequeno

Quando o assunto é a rotina do bebê, investir em produtos de qualidade faz toda a diferença, não é mesmo? Pensando nisso, a CARAS reuniu em uma lista vários itens suuper funcionais que serão perfeitos para o dia a dia.

Confira nossa seleção e garanta produtos por preços imperdíveis:

Banho

1. Gel Lavante Sabonete Líquido Hipoalergênico, Mustela Bebê

Combinando ingredientes naturais e orgânicos, este gel lavante higieniza sem agredir a pele e o couro cabeludo do pequeno e ainda deixa a pele levemente perfumada.

2. Lenços Umedecidos Aroma de Aloe Vera 48 Unidades, Pampers

Livre de álcool, os lenços umedecidos da Pampers têm um aroma suave de aloe vera, higienizam, hidratam e ainda deixam a pele bem fresquinha.

3. Banheira Ergonômica com Suporte, Tutti Baby

Além de acompanhar um suporte dobrável com tira de segurança, esta banheira possui mangueira para escoamento e design ergonômico com apoios para cabeça, costas e pernas.

Segurança

4. Câmera 3.2 Polegadas De Vídeo Sem Fio - Babá Eletrônica

Com visão noturna, esta babá eletrônica conta com funções práticas e será ideal para monitorar o pequeno e garantir uma rotina com mais bem-estar.

5. Protetor de tomada, Lolly

Com design discreto, este kit de protetores de tomada é produzido com material de qualidade e alta resistência.

6. Trava Multiuso Flexível, Buba

Com fácil instalação, este kit de travas vai te ajudar a evitar acidentes no dia a dia.

Alimentação

7. Bomba Tira-Leite Materno Automática Smart, G-Tech

Livre de BPA, este extrator de leite conta com 4 níveis de sucção, não causa dor ou incômodo e tem capa de silicone para oferecer proteção aos seios.

8. Cadeira de Refeição Portátil Pop Cosco

Com bandeja removível para facilitar a higienização, esta cadeira de refeição tem design portátil, alça para transporte, fechamento compacto, capa protetora lavável, altura ajustável e cinto de segurança com 3 pontos.

9. Esterilizador de Micro-ondas, Philips Avent

Eliminando 99,9% das bactérias e germes, este esterilizador de micro-ondas é prático de usar, oferece capacidade para até 4 mamadeiras e ainda acompanha pinça para retirar as peças após a higienização.

