Guia da moda: 15 livros que você precisa ter na sua estante

Se você é apaixonado pelo universo da moda, este é o seu momento! Preparamos uma lista super completa repleta de livros incríveis que você não pode deixar de conhecer e levar para casa, e a melhor parte é que todos eles estão com preços imperdíveis na Amazon. Não vai perder essa chance, hein?

1. Moda: uma filosofia: https://amzn.to/39stgKm



2. A moda e seu papel social: Classe, Gênero e Identidade das Roupas: https://amzn.to/3deXYHY



3. Moda com propósito: https://amzn.to/39rlel8



4. Chanel: Collections and Creations: https://amzn.to/3sBbWun



5. Tecidos: História, tramas, tipos e usos: https://amzn.to/2QI6NCq



6. Dior for ever: https://amzn.to/3dpgQEq



7. A moda imita a vida: como construir uma marca de moda: https://amzn.to/39sc7jM



8. Como compreender moda: guia rápido para entender estilos: https://amzn.to/31y7ksQ



9. Dicionário de Moda: https://amzn.to/3w9IVbb



10. 100 Anos de Moda Masculina: https://amzn.to/3frQynC



11. História da moda no Brasil: Das influências às autorreferências: https://amzn.to/39q1cqQ



12. Moda & sustentabilidade: design para mudança: https://amzn.to/2QIPPUw



13. Moda Masculina: https://amzn.to/3u4o1IE



14. O Pequeno Dicionário de Moda: um guia do bem-vestir para toda mulher: https://amzn.to/3BtBCOt



15. Moda à brasileira: O guia imprescindível para os novos tempos da moda: https://amzn.to/3dnf8mT

