Fritadeira, liquidificador e mais: 13 itens para garantir na sua cozinha neste fim de ano

Confira itens incríveis para sua cozinha

O ano está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de garantir itens incríveis para a sua cozinha, não é mesmo? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 13 produtos que vão fazer toda a diferença na sua rotina - e que podem ser um ótimo presente para alguém especial neste Natal!

Confira nossa seleção e escolha seus itens favoritos:

1. Fritadeira Airfryer Série 3000, Philips: https://amzn.to/3RAVXeM

Com tecnologia exclusiva Rapid Air, que permite a circulação ideal de ar quente, essa fritadeira é silenciosa e prepara alimentos de forma rápida e saudável. É ideal para refeições que servem de 1 a 3 pessoas e possui 7 funções pré-definidas.

Reprodução/Amazon

2. Liquidificador Série 5000, Philips: https://amzn.to/3Tg1iJw

Com jarra acrílica com 3 litros de capacidade, esse liquidificador possui 5 velocidades e tecnologia Problend com 6 lâminas removíveis, garantindo maior qualidade nas receitas e praticidade para higienização do produto.

Reprodução/Amazon

3. Pipoqueira Pop Time, Britânia: https://amzn.to/3TbSVyv

Prática e fácil de usar, essa pipoqueira não necessita de óleo e faz até 5 ciclos sem precisar deixar o produto esfriar. Além disso, possui bocal direcionador da pipoca para maior praticidade.

Reprodução/Amazon

4. Sanduicheira e Grill Press, Britânia: https://amzn.to/46IbIEQ

Ideal para o preparo de sanduíches, omeletes e outros alimentos, esse produto conta com chapas com revestimento antiaderente, chapa superior ondulada e inferior lisa e luz indicadora de funcionamento.

Reprodução/Amazon

5. Bebedouro Aquaplus, Britânia: https://amzn.to/488ikxc

Este bebedouro possui capacidade de litragem super flexível, suporte para perfuração do garrafão de água, bandeja coletora removível e duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada.

Reprodução/Amazon

6. Mixer Britânia: https://amzn.to/41hAESG

Com capacidade para 1,05 litros, esse mixer possui 4 lâminas Pro Maxx, que proporcionam maior resistência e durabilidade. Além disso, seu design ergonômico garante manuseio seguro e confortável, e a função Pulsar proporciona maior controle de mistura e trituração.

Reprodução/Amazon

7. Golden Waffle, Britânia: https://amzn.to/47KyHjL

Com base antiderrapante, este item prepara até 4 waffles, doces ou salgados, em poucos minutos. Além disso, seu controle ajustável de temperatura permite regulá-la de acordo com a necessidade.

Reprodução/Amazon

8. Cafeteira CP28, Britânia: https://amzn.to/4a7GZUG

Essa cafeteira tem capacidade para até 28 cafézinhos de uma vez só. Seu filtro é permanente e removível, facilitando a limpeza. Também possui placa de aquecimento que conserva a temperatura da bebida sem alterar o sabor, e o sistema corta-pingos permite a retirada da jarra.

Reprodução/Amazon

9. Máquina de gelo, Philco: https://amzn.to/46RYyVI

Essa máquina garante dois tamanhos de gelo e alta capacidade de até 12kg em 24 horas. Além de ciclo rápido, indica quando falta água.

Reprodução/Amazon

10. Multiprocessador PowerChop Plus, Philips Walita: https://amzn.to/4a8VJ5G

Esse item conta com jarra de 1,5 litros, tampa medidora, duas velocidades função de Pulsar e 6 acessórios: jarra, lâmina para ralar, lâmina para fatiar, espremedor de frutas, batedor de massas e faca processadora PowerChop, exclusiva tecnologia que combina duas lâminas com ângulos de corte perfeito.

Reprodução/Amazon

11. Liquidificador Turbo, Britânia: https://amzn.to/47K6muf

Este liquidificador possui 12 velocidades, função Ice, função Pulsar e função Autolimpeza, além de seis lâminas e copo de plástico com capacidade total de 3 litros.

Reprodução/Amazon

12. Batedeira planetária Philco: https://amzn.to/487wdMl

Trazendo maior comodidade e praticidade para a sua cozinha, essa batedeira possui tigela com capacidade para 4 litros, 11 velocidades e função Turbo, preparando grandes quantidades de uma vez só. Possui 3 batedores, 1 batedor de claras em neve, 1 batedor de massas leves e 1 batedor de massas pesadas.

Reprodução/Amazon

13. Microondas Philco: https://amzn.to/3GwU7oT

Com capacidade de 42 litros, este microondas possui teclas fáceis (Menu Fit e Manter Aquecido), além de opções de descongelar por tempo ou por peso, função potência, relógio e função de tirar odor.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy