Frigideira, omeleteira e mais: 8 modelos de panelas para você escolher seus favoritos

Se você está procurando produtos de qualidade para equipar a sua cozinha, não pode perder essas dicas! Preparamos uma lista incrível com 8 panelas com as mais diferentes funções para você conferir detalhes e escolher suas favoritas para o dia a dia. E tem de tudo: frigideira, omeleteira, kit para fondue e mais!

Olha só:

1. Frigideira Redstone, Philco: https://amzn.to/3qsDvd9

Perfeita para preparar qualquer tipo de refeição, principalmente as mais rápidas, essa frigideira possui 6 camadas protetoras de alta resistência, além de cabo de baquelite para garantir que você não se queime. Antiaderente, o item também é fácil de deslizar e limpar, preserva o sabor dos nutrientes, garante rapidez no preparo das comidas e muito mais.

2. Panela de pressão Vancouver, Tramontina: https://amzn.to/3qoMEDf

Ideal para uso diário, essa panela é produzida em alumínio, e conta com revestimento interno e externo em antiaderente, proporcionando cozimento dos alimentos de maneira uniforme. Além disso, é resistente, segura (com válvulas de segurança) e possui cabo de baquelite antitérmico.

3. Conjunto de panelas Smart Plus Van, 8 peças, Brinox Revestidos: https://amzn.to/45MjLRR

Este conjunto com 8 peças conta com duas panelas com tampa, duas caçarolas com tampa, duas frigideiras, um grill e um fervedor, todos de diferentes tamanhos, antiaderentes e livres de metais pesados. Também possuem estruturas de alumínio, alças em baquelite e revestimentos soft-touch. Ótima opção para quem deseja renovar a cozinha por completo!

4. Omeleteira Napoli, Tramontina: https://amzn.to/3NdjwrI

Para um dia a dia muito mais saudável - e delicioso - essa omeleteira possui alumínio com revestimento interno antiaderente e cabos de baquelite. Garante omeletes incríveis, além de ser super durável e fácil de limpar.

5. Panela com tampa de vidro, Philco: https://amzn.to/43MHy2m

Compatível com todos os tipos de fogões, essa panela pode ser utilizada em queimadores elétricos a gás, radiante, indução e vitrocerâmicos. Possui capacidade de 1,4L - sendo o tamanho ideal para preparar diferentes quantidades de alimentos - e 4,5mm de espessura do fundo da panela.

6. Kit para fondue, 16 peças, Forma: https://amzn.to/45OjFZM

Perfeito para receber seus convidados para uma noite de fondue, este kit conta com uma panela de alumínio, um separador de garfos, um tripé giratório, um queimador, seis molheiras e seis garfos. Demais, né?

7. Panela com tampa Définitive, Philco: https://amzn.to/3MSGHGu

Com o alto poder antiaderente da linha Redstone, essa panela prepara alimentos sem grudar e é muito mais fácil de limpar. São 6,1 litros de capacidade para você utilizá-la com liberdade, além de contar com um pegador de toque emborrachado, com alta resistência ao calor. Ah! E devido ao seu fundo triplo com espessura de 4,5mm, a panela faz uma distribuição melhor do calor, prolonga a temperatura e evita que os alimentos esfriem rapidamente.

8. Forno holandês, Caçarola, Fumil: https://amzn.to/3MUwusZ

Este conjunto alia dois produtos em um só: na parte de baixo, uma caçarola para preparar os mais variados alimentos, e sua tampa de ferro é, também, uma frigideira. Além do uso convencional, o produto pode ser utilizado como assadeira, pois pode ir direto ao forno e preparar pães, bolos e muito mais.

