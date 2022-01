Foco nos exercícios: 7 itens versáteis para o seu treino diário

Selecionamos 7 itens que não podem faltar na sua rotina de exercícios físicos

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 11h00

Se você quer continuar firme e forte na sua rotina de atividades físicas, nós podemos te dar uma ajudinha nessa missão! Preparamos uma lista com diferentes itens que serão super versáteis na hora do treino.

Confira nossa seleção e garanta produtos com preços imperdíveis:

1. Disco Inflável Liveup, Liveup Sports: https://amzn.to/3F3dlAo

Ideal para exercícios de propriocepção, recuperação funcional e treinos de equilíbrio e coordenação, recuperação funcional, este disco inflável vai te ajudar a trabalhar o seu centro de força no dia a dia.

2. Tapete Premium com Estampa de Mandala, Atrio - ES219: https://amzn.to/2Y53rh8

Podendo ser utilizado para alongamentos, yoga, pilates e outros exercícios físicos, este tapete possui tecnologia antiderrapante, ótima durabilidade, superfície que garante muito conforto e dois elásticos para prendê-lo, facilitando o transporte.

3. Corda de Pular em PVC, Vollo: https://amzn.to/3B7QgdD

Esta corda de pular é uma ótima opção para incluir no seu treino aeróbico. Fica a dica!

4. Mini Band Kit 3 Peças, Hidrolight: https://amzn.to/39L4ULI

Com 3 mini elásticos, este kit será ideal para quem deseja apostar em treinos funcionais, fortalecimento muscular e potencialização dos exercícios.

5. Overball, 25Cm Circunferência, Liveup Sports: https://amzn.to/3zU6Lsf

Prática de inflar, esta bola pode ser utilizada tanto para exercícios de reforço quanto para suporte.

6. Caneleira Peso Kit 2Kg, Hidrolight: https://amzn.to/3oizHrz

Quando o assunto é fortalecimento dos músculos do joelho, glúteos, coxas e panturrilha, esta caneleira é a escolha ideal!

7. Roda Abdominal Muvin Basics: https://amzn.to/2XXcjEX

Produzida com material de alta resistência, esta roda é fácil de montar, ajuda a trabalhar o fortalecimento do abdômen e conta com pegada anatômica para se adaptar a qualquer tamanho de mão.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ