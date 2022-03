Foco na hidratação: 7 produtos que vão salvar a sua pele

Indicada para todos os tipos de pele, essa loção corporal da Mary Kay conta com uma poderosa combinação de ingredientes botânicos e antioxidantes em sua fórmula. Garantindo 24 horas de hidratação intensiva, ela tonifica, firma e suaviza a pele, além de ajudar a redefinir a aparência do contorno do corpo. Legal, né?

Não é segredo que a hidratação é uma das etapas mais importantes da rotina de cuidados com a pele, não é mesmo? Além de evitar o desconforto causado por asperezas e ressecamento, a hidratação é essencial para manter a saúde e beleza da pele, além de prevenir os efeitos do envelhecimento precoce.

Quando o assunto é hidratação, não podemos esquecer das nossas mãos. Por isso, uma boa dica é apostar neste creme de mãos incrível da BeBrasil! Formulado com óleos essenciais relaxantes e extratos antioxidantes de açaí, manga e pitanga, ele é vegano, garante hidratação profunda, possui rápida absorção e conta com uma fragrância suave e deliciosa.

Formulado com ureia e ingredientes amazônicos, o Creme de Pés da BeBrasil conta com textura leve, super refrescante e de rápida absorção. Com extratos anti-odor e óleos essenciais que fortalecem as defesas do corpo, ele combate o ressecamento e proporciona uma hidratação profunda para os pés.