Fitness: 10 acessórios para se exercitar em casa

Confira 10 itens que vão te ajudar a cuidar do corpo e da saúde em 2023

Que tal se preparar para uma vida mais saudável e começar o próximo ano com o pé direito? Para te ajudar nessa missão, listamos 10 itens incríveis que vão te ajudar a cuidar do corpo e da saúde em 2023! E tem de tudo: corda, elásticos e outros acessórios para se exercitar sem sair do conforto do seu lar. Dá uma olhada:

1. Corda de Pular em PVC Vollo: https://amzn.to/3H5Y4z0

2. 11 Peças Elástico Extensor Exercicio Funcional: https://amzn.to/3EzFxJA

3. Colchonete de Exercícios em EVA Muvin Basics: https://amzn.to/3psOCQg

4. Kit Halteres 6 Em 1 Peso Musculação Até 15kg Ajustável: https://amzn.to/3VSmK5A

5. Kit De 5 Peças Mini Bands Elásticas De Resistência: https://amzn.to/3VLsBtP

6. Barra de Exercícios Fitness com Fixação para Porta Suporta até 150Kg Atrio: https://amzn.to/3pvHxhW

7. Kit Treino Agilidade: https://amzn.to/310rjnl

8. Par de Tornozeleira Caneleira Com Peso para Pernas 2 kg: http://https://amzn.to/33OucZt

9. Mini Bicicleta Ergométrica: https://amzn.to/33QyCPy

10. Roda Larga para Exercícios Abdominal com Tapete de Apoio: https://amzn.to/3Jlp5QJ

