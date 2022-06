Faça a alegria das crianças com 15 brinquedos em oferta no Esquenta Prime Day

O Prime Day é um dos eventos mais esperados pelos assinantes da Amazon. O evento garante 48 horas de promoções imperdíveis em todas as categorias do site. Em 2022, ele ocorrerá nos dias 12 e 13 de julho para que você garanta todos os produtos que deseja por um preço mais baixo.

E tem de tudo: desde livros até eletrônicos, produtos de beleza, itens de decoração, roupas e muito mais! Além disso, você também pode aproveitar as ofertas antecipadas do Prime Day, garantindo itens incríveis antes do evento.

E que tal aproveitar as ofertas para agradar os pequenos? Nós selecionamos 15 brinquedos incríveis que irão divertir muito as crianças. Eles vão desde bonecos até jogos de tabuleiro. Incrível, não é mesmo? Mas não deixe de passar pela página oficial do evento para ficar por dentro de todas as promoções.

Confira nossa lista e aproveite:

1. NObjects (PaperGames): https://amzn.to/3Nvc8Vr