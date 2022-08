Esfoliante corporal: 5 opções para incluir na rotina de cuidados

Selecionamos 5 esfoliantes corporais que vão garantir uma pele renovada e mais macia

Está em busca de um bom esfoliante corporal? Então nós podemos te ajudar nessa missão! Preparamos uma lista com 5 opções incríveis que vão garantir uma pele renovada, macia, saudável e suave. Dá uma olhada: 1. Esfoliante Corporal Terrapeutics Lavanda, Granado: https://amzn.to/3Caz5Lt Formulado com base natural de açúcar enriquecida com manteiga de cupuaçu e óleo de castanha, o Esfoliante Corporal Terrapeutics Lavanda da Granado promove uma esfoliação suave que elimina células mortas e promove maciez.

2. Creme Esfoliante Apricot Forte Abrasão, D'agua Natural: https://amzn.to/3Qw02xB Enriquecido com óleo de apricot, esse esfoliante de forte abrasão da D'agua Natural remove as células mortas, estimular a renovação celular e eliminar a aspereza da pele com delicadeza.

3. NIVEA Esfoliante Corporal para Banho: https://amzn.to/3w86fYi Perfeito para usar na hora do banho, esse esfoliante da NIVEA possui fórmula enriquecida com pérolas azuis de vitamina E. Com textura cremosa, ele auxilia na renovação celular e promove maciez.

4. Esfoliante Corporal Body Scrub Sweet Cotton, Océane: https://amzn.to/3pr6Q3P Com uma fragrância suave e deliciosa, o Body Scrub Sweet Cotton da Océane promove uma leve esfoliação sem agredir a pele, removendo as impurezas e células mortas facilmente.

5. Esfoliante de Arroz Spa Care, Raavi: https://amzn.to/3c21g4L Com aloe vera e arroz micronizado em sua fórmula, esse esfoliante da Raavi é indicado para mãos, pés e cotovelos. Além de remover as células mortas, ele proporciona maciez e uniformidade à pele.

