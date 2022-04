Escova secadora, sérum facial e mais: 6 ideias de presentes para mães vaidosas

Enriquecido com ácido hialurônico e vitamina E, o sérum facial LUMINOUS ANTISPOT 630º da NIVEA é a escolha ideal para as apaixonadas por skincare. Com textura delicada e de rápida absorção, ele reduz manchas no rosto e previne o reaparecimento, uniformiza o tom e proporciona mais luminosidade para a pele. Além disso, pode ser usado de dia ou de noite.

O Dia das Mães já está se aproximando e, se você ainda não garantiu o presente ideal, está no lugar certo! Para te ajudar a se preparar para a data e acertar em cheio, listamos 6 ideias de presentes que vão conquistar todas as mães vaidosas. E tem de tudo: perfume, escova secadora e muuito mais!

Com três opções de temperatura e duas opções de velocidade, a Escova Secadora Soft Rose Gold da Philco possui cerdas com pontas emborrachadas e cordão giratório. Prática e eficaz, ela seca, alisa e modela o cabelo facilmente.

3. Make up Remover - Gel Demaquilante, Bioré: https://amzn.to/37J8CIj

O Make up Remover da Bioré é um gel demaquilante formulado com 58% de ingredientes com ação hidratante. Indicado para todos os tipos de pele, ele derrete até mesmo as maquiagens mais resistentes e garante uma pele mais macia, livre de impurezas e com os poros desobstruídos.