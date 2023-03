Escova secadora, maquiagens e mais: 18 itens de beleza em oferta na Amazon para você garantir

Confira itens de beleza indispensáveis em oferta no Esquenta da Semana do Consumidor

O Esquenta para a Semana do Consumidor já está rolando com tudo no site da Amazon, que está oferecendo descontos imperdíveis! E pensando nisso, preparamos uma lista com 18 ofertas em produtos de beleza que você não pode deixar de garantir. E tem de tudo: itens para cabelo, de skincare, maquiagens e muito mais!

Confira e garanta seus itens favoritos por ótimos preços:

1. Shampoo Therapy, Truss: https://amzn.to/3ZRvHOi

Reprodução/Amazon

2. Máscara de hidratação Morte Súbita, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3Leqegv

Reprodução/Amazon

3. Kit shampoo + condicionador Hydra Care, Vizcaya: https://amzn.to/3ZXOR5i

Reprodução/Amazon

4. Gel Meu Cacho Minha Vida, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3FhRkPZ

Reprodução/Amazon

5. Kit Pro Longer, L’Oréal Professionnel: https://amzn.to/3Fem3NW

Reprodução/Amazon

6. Leave In One United, Redken: https://amzn.to/3L9Onos

Reprodução/Amazon

7. Óleo corporal Sève, Natura: https://amzn.to/3Yzn2Pv

Reprodução/Amazon

8. Maleta de maquiagem completa + conjunto de pincéis: https://amzn.to/3YFAkKp

Reprodução/Amazon

9. Sabonete artesanal de argila rosa, CPC: https://amzn.to/3kXaYtT

Reprodução/Amazon

10. Spray Libre, Yves Saint Laurent: https://amzn.to/423SJUg

Reprodução/Amazon

11. Massageador facial de jade, Complete Store: https://amzn.to/3mwbm2D

Reprodução/Amazon

12. Escova secadora de cabelo, Morina: https://amzn.to/3lbnENz

Reprodução/Amazon

13. Modelador de cachos, Morina: https://amzn.to/3yspn4b

Reprodução/Amazon

14. Máscara para cílios Hypnôse Drama, Lancôme: https://amzn.to/3Jevw9k

Reprodução/Amazon

15. Kit Résistance Fibra de Bambu, Inoar: https://amzn.to/3yzKBNr

Reprodução/Amazon

16. Conjunto protetores solares rosto e corpo, FPS 50, Anasol: https://amzn.to/3Jude5b

Reprodução/Amazon

17. Esfoliante corporal Calêndula, Granado: https://amzn.to/3L9c1kZ

Reprodução/Amazon

18. Kit Diva, escova alisadora e secador, Cadence: https://amzn.to/3YBT0e2

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy