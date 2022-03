Escova secadora: 7 modelos que você precisa conhecer

Fáceis de manusear, as escovas secadoras são a escolha ideal para quem busca praticidade

Conseguir um cabelo com resultados de salão sem sair de casa nunca foi tão fácil! Práticas e eficazes, as escovas secadoras são fáceis de manusear, garantem resultados rápidos e oferecem diversas possibilidades para os fios: elas secam, alisam, modelam e dão volume. Ou seja, são a escolha ideal para quem não tem tempo a perder! Pensando nisso, para te ajudar a transformar a sua rotina de beleza, preparamos uma lista com 7 modelos incríveis que estão disponíveis no site da Amazon e prometem te conquistar desde o primeiro uso. Dá uma olhada: 1. Escova Secadora BES24P Compact, Britânia: Compacta e com 1300W de potência, a escova BES24P da Britânia, conta com revestimento em nano cerâmica, que evita o atrito e ressecamento dos fios. Além disso, possui tecnologia Tourmaline Íon, que preserva a umidade natural das madeixas, elimina o frizz e promove maciez. Com três temperaturas e duas velocidades, ela é indicada para todos os tipos de cabelo, até mesmo os mais curtos.

2. Escova Secadora Multi BES10, Britânia: Ergonômica, prática e com tecnologia diamante, a escova Multi BES10 da Britânia possui cordão elétrico giratório 360°, três temperaturas e duas velocidades. Com revestimento de nano cerâmica, que protege os fios do calor e potencializa o brilho do cabelo, ela também é 2 em 1: permite a troca dos acessórios bocal concentrador ou escova para ser usada como secador ou escova secadora. Legal, né?

3. Escova Secadora BES23P Soft, Britânia: A escova BES23P Soft da Britânia conta com design moderdo e elegante, 1300W de potência, três temperaturas e duas velocidades. Com revestimento em cerâmica e cordão giratório 360º com 1,50 metros, pode ser usada no cabelo molhado, úmido ou seco. Perfeita para quem deseja mais facilidade na hora de secar, alisar, modelar e dar volume aos fios!

4. Escova Secadora BEC07R Soft, Britânia: Bivolt, a escova BEC07R Soft conta com design moderno e cor delicada. Com 1300W de potência, ela possui a incrível tecnologia Infrared, uma luz infravermelha que é ativada dentro da escova, secando a umidade diretamente do centro dos fios, evitando o ressecamento excessivo e selando as cutículas capilares.

5. Escova Secadora Soft Advance PES14, Philco: Com cerdas macias que não agridem os fios, a escova secadora Soft Advance PES14 da Philco é bivolt, possui 1300W de potência, três temperaturas e duas velocidades. Garantindo resultados rápidos e eficazes, ela promete um cabelo mais macio, brilhante e soltinho.

6. Escova Secadora Soft Rose Gold, Philco: A escova Soft Rose Gold da Philco possui tecnologia Tourmaline Íon que neutraliza a eletricidade estática do cabelo e fecha a cutícula dos fios, eliminado o frizz e garantindo mais maciez. Além disso, conta com três temperaturas e duas velocidades, 1200W de potência e cerdas emborrachadas que facilitam o pentear.

7. Escova Secadora Taiff Style Oval: Com formato oval que facilita sua utilização e modelagem, a escova secadora Taiff Style é perfeita para todos os tipos de cabelo, principalmente os crespos e os com fios mais grossos. Leve, compacta e moderna, ela conta com cerdas laterais de dupla altura que garantem madeixas alinhadas, macias e com mais brilho.

