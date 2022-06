Escova secadora: 5 modelos que vão facilitar a sua rotina

Com toda a correria do dia a dia, ter mais praticidade na rotina de cuidados faz toda a diferença, não é mesmo? Para isso, uma boa dica é investir em uma boa escova secadora. Prática e fácil de manusear, esse aparelho seca, alisa e modela os fios rapidamente, garantindo um resultado de salão sem sair de casa. Pensando nisso, preparamos uma lista com 5 modelos incríveis que vão te conquistar desde o primeiro uso! Dá uma olhada:

1. Escova Secadora Britânia BES23P Soft: https://amzn.to/3OvIyQO

Com design moderno e elegante, a Escova Secadora BES23P Soft da Britânia conta com 1300W de potência, três temperaturas e duas velocidades. Com revestimento em cerâmica e cordão giratório 360º com 1,50 metros, pode ser usada no cabelo molhado, úmido ou seco. Perfeita para quem deseja mais facilidade na hora de secar, alisar, modelar e dar volume aos fios.