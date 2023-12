Então é Natal! 15 filmes para assistir no Prime Video e entrar no clima da celebração

Confira dicas de filmes incríveis com temática natalina para assistir neste fim de ano

O Natal já está chegando! E se você também ama essa época do ano, que tal entrar no clima da celebração com filmes temáticos incríveis? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma seleção de 15 filmes disponíveis no Prime Video para você assistir até a data - e que prometem deixar o seu coração quentinho!

Confira nossa seleção de filmes e aproveite:

1. A Batalha de Natal:

Nesta nova aventura, um homem tem a missão de vencer a competição anual de decoração de Natal do seu bairro, mas fecha um acordo sem querer com uma duende maligna e traz os enfeites da festa à vida.

2. Exmas:

Quando Graham decide surpreender sua família viajando para casa no Natal, ele fica chocado ao descobrir que já estão celebrando com uma convidada inesperada: sua ex-noiva, Ali. Agora, os dois disputam para ver quem a família escolherá para ficar até o dia da celebração e quem deve partir.

3. No seu Natal ou no meu? 2:

O pai de James convidou a família de Hayley para um Natal em um resort de luxo nos Alpes Austríacos, para que conhecessem a nova namorada americana dele. No entanto, um engano no aeroporto leva as duas famílias a acomodações trocadas em diferentes lados do vale e pontos opostos da qualificação do Tripadvisor. Pode o relacionamento de Hayley e James sobreviver a mais um Natal em família turbulento?

4. Natal no paraíso:

Kelsey Grammer, Elizabeth Hurley e Billy Ray Cyrus estrelam este conto de três irmãs peculiares que procuram seu pai desaparecido no Caribe, e acabam encontrando vida, amor e risadas.

5. O milagre de Natal de Jonathan Toomey:

Jonathan Toomey perde seu conjunto de presépio de madeira, uma das únicas lembranças que lhe restou de seu falecido pai. A mãe, querendo consolá-lo, encomenda um novo. O garotinho e o carpinteiro trabalham juntos na confecção do novo conjunto, mas as exigências ficam cada vez mais complicadas e os dois precisam entrar em um acordo para que tudo fique pronto antes do Natal.

6. O Natal extraordinário de Zoey:

Zoey Clarke é uma programadora de São Francisco que, após um acidente, começa a ouvir os mais profundos desejos e pensamentos das pessoas ao seu redor através de músicas populares.

7. O Grinch:

Grinch odeia o Natal e, por isso, resolve criar um plano para impedir que os habitantes da pequena cidade de Quemlândia possam comemorar a data festiva. Na véspera do grande dia, o Grinch resolve invadir as casas das pessoas e furtivamente roubar delas tudo o que esteja relacionado ao Natal.

8. O primeiro Natal do mundo:

Quando o feriado do Natal simplesmente desaparece da noite pro dia, uma família atrapalhada precisa recriar o feriado, seu espírito e suas tradições nem um pouco brasileiras, em um mundo onde ninguém nunca ouviu falar de Natal.

9. 10 horas para o Natal:

Cansados de passar noites de Natal sem graça após a separação dos pais, os irmãos Julia, Miguel e Bia bolam um plano para tentar reunir toda a família novamente e celebrar a chegada do Papai Noel.

10. Elliot: uma história de Natal:

A veterana rena Blitzen anuncia seu plano de se aposentar em 21 de dezembro. Com isso, Elliot, um cavalo miniatura, tem três dias para realizar o seu sonho de ganhar um lugar no trenó do Papai Noel.

11. Um Natal improvável:

Todo dia, Adam e Emma fazem o mesmo trajeto de trem com as mesmas pessoas. Até que, na véspera de Natal, Adam tem a ideia de convidar todos para uma confraternização.

12. Um acordo de Natal: salvando o Starlight:

Annie é uma advogada que está tentando ajudar seus entes queridos. O restaurante de sua família, The Starlight Café, está programado para ser demolido. Até que conhece William Holt, herdeiro da empresa de desenvolvimento responsável, que faz uma proposta improvável.

13. Lilly e o Natal encantado:

A bruxa Surulunda já está velha e precisa encontrar uma sucessora para ocupar o seu cargo. Para isso, conta com a ajuda de Hector, um desajeitado dragão de estimação. Ele acaba voando para o quarto da menina Lilly, que topa ser a nova bruxa, mas antes precisa passar em um teste experimental de 99 horas para provar que consegue manter um livro mágico seguro.

14. Um amor de Natal:

Lúcia é uma mãe solteira muito dedicada à sua filhinha Leo, que é obcecada pelo Natal. Quando ela concorda em sair com o charmoso chef Sérgio em um encontro às cegas, a química é inegável. Para conquistar a aprovação de Leo, o casal tenta convencê-la de que Sério é ninguém menos do que seu ídolo, o Papai Noel.

15. Aplicativo para o Natal:

Quando a desenvolvedora de aplicativos Molly e seu improvável par, Jeff, acompanham um ao outro em eventos natalinos, fagulhas aparecem em meio a uma negociação.

