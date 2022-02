Educação financeira: 6 livros que vão te ajudar a cuidar do seu dinheiro

Selecionamos obras para quem deseja ampliar a educação financeira

Deseja cuidar melhor das suas finanças e aprender mais sobre o tema? Nós podemos te dar uma ajudinha! Preparamos uma lista recheada de livros com ensinamentos, explicações e dicas que vão te ajudar a fazer o seu dinheiro render mais.

Dá uma olhada:

1. Educação financeira: como planejar, consumir, poupar e investir: https://amzn.to/395Vw5O

Com ilustrações e recursos gráficos, este livro tem como objetivo apresentar temas fundamentais da educação financeira. Para isso, aborda situações do cotidiano, fala sobre os erros mais comuns na hora de cuidarmos do próprio dinheiro e, ainda, apresenta um passo a passo que promete ajudar os leitores a planejarem melhor a vida financeira.

2. Saiba mais para gastar menos: https://amzn.to/2LMdNML

A partir de uma ferramenta exclusiva, a consultora Elaine Toledo nos convida a traçar uma jornada para alcançar a melhora da saúde financeira e, ainda, fornece exemplos práticos que vão te ajudar a sair do vermelho.

3. O investidor inteligente: https://amzn.to/2McumBk

Neste livro, Benjamin Graham, considerado um dos maiores consultores de investimentos do século XX, conduz o leitor pelo mercado de ações e ensina como ter prosperidade nesse segmento, combinando educação financeira, conhecimento do mercado e visão de longo prazo.

4. Como organizar sua vida financeira: https://amzn.to/3qBhfZg

Escrita por Gustavo Cerbasi, esta obra aborda temas-chave para que você consiga alcançar o equilíbrio nas finanças e planejar um futuro mais próspero. Além de ajudar o leitor a traçar seu perfil de consumo e investimento, o autor também passa por tópicos como: dicas para administrar dívidas, como utilizar o crédito ao seu favor, quando vale a pena fazer seguros e muito mais.

5. Me Poupe!: 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso: https://amzn.to/39WyvBj

Neste livro, Nathalia Arcuri reúne exemplos práticos, situações reais, planilhas e exercícios em 10 passos simples que vão te ajudar a não ficar sem dinheiro no bolso. Sem contar que você ainda descobrirá os hábitos que sabotam sua saúde financeira e crenças que te impedem de enriquecer.

6. Como cuidar do seu dinheiro: https://amzn.to/2KEyYzH

E as crianças não vão ficar de fora! Este livro começa com uma curta HQ sobre as diversas possibilidades de usar o dinheiro e, depois disso, traz explicações sobre a importância dele em nossa vida. Tudo isso de com uma linguagem fácil e divertida.

