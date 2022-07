Echo Show: como usar o smart display no preparo de receitas

Nós já sabemos que a Alexa, a assistente virtual da Amazon, é ótima para nos ajudar no dia-a-dia, não é mesmo? Ela nos ajuda a organizar nossa rotina, nos mantém atualizados de notícias e até mesmo nos entretem com músicas, podcasts e jogos. Mas você sabia que você pode trazer esses benefícios para a cozinha?

Com os dispositivos Echo, você pode começar a se tornar um chef profissional! E não há nada melhor para te auxiliar nisso do que um Echo Show na sua cozinha. Com os Smart Displays da Amazon, você pode ver todo o conteúdo da Alexa na tela do seu dispositivo. Assim é só pedir para a Alexa te disponibilizar receitas incríveis para você preparar no fogão.

E para saber mais sobre o Echo Show, nós iremos te levar para conhecer cada um dos modelo que estão disponíveis no site da Amazon. Veja só:

1. Echo Show 10: https://amzn.to/3v8cET7

Se você procura a melhor opção para colocar na sua cozinha, você pode apostar no Echo Show 10 sem medo! Isso porque este dispositivo detecta o seu movimento, fazendo com que a tela te siga por onde você for. Assim você pode se movimentar pelo ambiente e nunca perder a receita de vista. Além de tudo isso, ela possui o hub de Casa Inteligente, que te ajuda a controlar os dispositivos compatíveis com o serviço. E o melhor de tudo: se você tem outros dispositivos Echo pela casa, você pode pedir para a Alexa chamar sua família para jantar.