Echo Show, cafeteira e mais: 7 produtos que você vai amar ter em casa

7 itens para ter em casa

CARAS digital Publicado em 21/02/2022, às 11h00

Nada como investir em produtos que facilitem o nosso dia a dia, não é mesmo? Atualmente, existem itens capazes de realizar as mais diversas tarefas em casa - incluindo desde a faxina até ajudar na hora de cozinhar. Pensando nisso, separamos alguns produtos que você nem sabia que precisava taaanto, mas não vai mais querer ficar sem depois de garanti-los!

Dá uma olhada:

1. Echo Show 8: https://amzn.to/2zwoAnE

Controlado pela Alexa, inteligência artificial da Amazon, essa versão do dispositivo conta com uma tela de 8 polegadas e imagem HD, além de som estéreo. Com ele, você pode organizar o seu dia no calendário, assistir filmes e séries, ouvir suas músicas favoritas, controlar outros dispositivos em casa, realizar chamadas de vídeo e muito mais.

2. Flash Limp, Vassoura Mágica: https://amzn.to/3brpUFt

Super prática para ser usada em pisos frios, sintéticos ou de madeira, essa vassoura limpa a sujeira sem esforço, até as partículas menores, e se movimenta 360º. Ah, e a melhor parte é que não precisa de uma pá, já que toda sujeira recolhida fica armazenada em um compartimento da vassoura.

3. Câmera Ip Icsee: https://amzn.to/3csC3LK

Para deixar a sua casa segura 24 horas por dia, essa câmera com Wi-Fi e resistente à água é ideal! Além disso, ela gira 320º na horizontal e 110º na vertical, notifica seu celular quando detecta movimento, possui sistema infravermelho, filma no escuro e vem com microfone e alto falante integrados. Incrível, né?

4. Fritadeira sem óleo: https://amzn.to/3s6I2jF

Com capacidade de 3,2 litros, essa fritadeira conta com sistema Hot Air Technology, que faz com que o ar quente circule em alta velocidade. Ah, sem contar que acompanha uma grelha e uma assadeira!





5. Fechadura digital, Intelbras: https://amzn.to/3JIRUWJ

Outra ótima alternativa para aumentar a segurança de casa é por meio das fechaduras digitais. Este item conta com aviso sonoro de violação, alta temperatura e bateria fraca, aplicação adaptável a vários tipos de portas, display luminoso, techado touchscreen e muito mais.

6. Lâmpada: https://amzn.to/3fKTLvY

Para ter uma visão melhor na hora da leitura, escrita ou no trabalho, essa lâmpada portátil é ideal! Além de ser super leve e flexível, conta com duas lâmpadas LED e carregamento via USB. Sem contar que também pode ser usada como marca-páginas.

7. Máquina de café: https://amzn.to/2T35Nal

Bateu a vontade daquele cafézinho durante a tarde? Essa máquina prepara automaticamente café espresso e café lungo de uma maneira super prática! Conta com volume de café programável, aquecimento em 30 segundos, apoio de xícara e um kit com 14 cápsulas da Nespresso.

