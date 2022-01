Diversão na hora do banho: 7 brinquedos em oferta que os pequenos vão amar

Com o Rique e Apague da Buba, os pequenos podem liberar a criatividade desenhando e escrevendo nos azulejos. Depois da diversão, é só limpar com a esponja úmida e pronto, some tudo!

Quem tem criança pequena em casa sabe que a hora do banho muitas vezes acaba sendo um momento desafiador, não é mesmo? Pensando nisso, para facilitar a vida dos pais e garantir uma ótima experiência para os pequenos, preparamos uma lista com 7 brinquedos incríveis que vão deixar o banho muito mais divertido e alegre! Dá uma olhada:

Podendo ser usado no banho, os Dedoches da Buba contam com cinco personagens para criar e encenar diversas histórias divertidas.

4. Amiguinhos - Um Livro de Banho, Amiguinhos do Mar: https://amzn.to/3m42fT3

Feito com um material próprio para ser lido na hora do banho, esse livro incrível apresenta os bichinhos do mar e também ensina os pequenos sobre as cores.