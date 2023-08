Dispositivos Echo: confira detalhes e escolha o que mais combina com a sua rotina

Descubra as diferenças entre os dispositivos Echo e escolha seu favorito

Perfeitos para quem deseja uma rotina muito mais prática e tecnológica, os dispositivos Echo da Amazon são smart speakers, ou seja, caixas de som inteligentes que podem ser controladas por voz através da Alexa, inteligência artificial da Amazon. Dessa forma, você pode pedir para que o seu aparelho toque músicas, mostre as últimas notícias do dia, informe sobre a previsão do tempo, controle outros dispositivos de sua casa inteligente e muito mais.

Hoje em dia, diversos modelos de dispositivos Echo estão disponíveis no mercado. Então, como escolher o ideal para você? Para te ajudar a tomar a melhor decisão, listamos algumas das principais diferenças entre os modelos e seus benefícios:

1. Echo

O Echo proporciona agudos altos, médios dinâmicos e graves profundos, que garantem um som de alta qualidade, multiambiente e que se adapta ao cômodo. Por ter um alto-falante maior do que o Echo Dot, possui uma qualidade de som superior.

Echo 4ª geração: https://amzn.to/45u6Y5M

2. Echo Dot

Considerado o dispositivo de maior sucesso da Amazon, o Echo Dot é ainda menor e mais compacto do que o Echo, sendo perfeito para qualquer ambiente. Além de possuir todos os recursos básicos, sua 5ª geração, disponível atualmente, conta com melhorias em seu som (vocais mais nítidos, graves mais potentes e som vibrante), conectividade Bluetooth e sensor de temperatura (que possibilita a programação do ar-condicionado smart da casa). Ah, e um de seus modelos possui display de LED que exibe a previsão do tempo, títulos de músicas, relógio e muito mais.

Echo Dot 5ª geração: https://amzn.to/3OYtFYO

Echo Dot 5ª geração com relógio: https://amzn.to/3YTxxz4

3. Echo Pop

Com destaque para sua qualidade sonora, o Echo Pop conta com alto-falante frontal ainda mais potente, para que você crie uma vibe no ambiente. Seu design é super moderno e elegante e, ainda, conta com uma barra de luz que acende quando o dispositivo detecta a palavra “Alexa”.

Echo Pop: https://amzn.to/3YTxXWa

4. Echo Studio

Desenvolvido para reprodução de músicas em alta qualidade, esse dispositivo conta com tecnologia de processamento de áudio espacial, para uma experiência imersiva e completa. Possui 5 alto-falantes com graves potentes, menos distorção, frequências médias dinâmicas, agudos nítidos e tecnologia Dolby Atmos. Além disso, ele identifica automaticamente a acústica do ambiente e faz o ajuste de reprodução.

Echo Studio: https://amzn.to/3KWAXve

5. Echo Show

Super completo, esse dispositivo também oferece o diferencial da tela, para que o usuário acesse canais de streaming, faça chamadas de vídeos e muitos outros conteúdos visuais. Hoje, existem quatro versões do Echo Show: o 5, com câmera de 2MP e display de 5 polegadas; o 8, com câmera de 13MP, enquadramento automático e tela de 8 polegadas; o 10, com display HD de 10,1 polegadas, que se move automaticamente, e alto-falantes com som direcional premium; e o 15, com display full HD de 15,6 polegadas e experiência Fire TV.

Echo Show 5, 2ª geração: https://amzn.to/3QUwVqV

Echo Show 8, 2ª geração: https://amzn.to/44ws81S

Echo Show 10: https://amzn.to/45u8chE

Echo Show 15: https://amzn.to/45tnEdT

6. Echo Buds

Agora, se você deseja um fone de ouvido para te acompanhar no dia a dia, o Echo Buds é a opção ideal. O dispositivo conta com Alexa e cancelamento de ruído ativo, permitindo reproduzir músicas apenas com comandos de voz - e limitando o barulho de fundo. Além de super compacto, possui bateria com até 5 horas de duração e personalização de áudio de acordo com suas preferências.

Echo Buds: https://amzn.to/3Efvfkc

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

