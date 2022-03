Dispositivos Amazon: 6 opções para uma rotina mais tecnológica e prática

Kindle, Echo Buds e outros dispositivos que vão fazer a diferença no dia a dia

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 16h30

Com toda a correria do dia a dia, ter uma rotina mais prática, divertida e organizada com a ajuda da tecnologia faz toda a diferença, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 Dispositivos Amazon que prometem te conquistar desde o primeiro uso. E tem de tudo: Kindle, Fire TV Stick Lite, Echo Buds e mais! Dá uma olhada: 1. Echo Buds (2ª Geração): https://amzn.to/3tsqiQF Com cancelamento de ruído e bateria de longa duração, o Echo Buds conta com speakers premium que oferecem som nítido e equilibrado. Além disso, os fones são pequenos, leves, resistentes ao suor e super confortáveis. Ah, e o melhor de tudo: com o Echo Buds você pode pedir para a Alexa reproduzir músicas, fazer chamadas ou até mesmo definir lembretes sem precisar tirar o seu celular do bolso.

Reprodução/Amazon

2. Fire TV Stick Lite: https://amzn.to/3u8I61Z Deseja curtir streaming rápido e em Full HD? Então o dispositivo ideal para você é o Fire TV Stick Lite! Com Controle Remoto Lite por Voz com Alexa, ele permite acesso a centenas de canais e principais aplicativos, incluindo Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Music, Spotify e Vivo Play. Legal, né?

Reprodução/Amazon

3. Echo Dot (4ª geração): https://amzn.to/34SLq96 Perfeito para a rotina, com o Echo Dot você pode pedir para a Alexa tocar suas músicas favoritas, responder perguntas, ler as notícias, checar a previsão do tempo, criar alarmes, fazer chamadas para os amigos, controlar dispositivos de casa inteligente compatíveis e muito mais. Além disso, esse modelo conta com display LED para você ver a hora, os alarmes e timers facilmente.

Reprodução/Amazon

4. Kindle (10a. geração): https://amzn.to/3JkvHib Leve, fininho e super compacto, o Kindle é perfeito para levar a qualquer lugar. Com bateria de longa duração, luz embutida ajustável e tela de 167 ppi, ele permite uma leitura super confortável e sem reflexos, como se estivesse lendo em papel. Além disso, com o Kindle você também pode marcar trechos dos seus eBooks favoritos, melhorar seu vocabulário com o dicionário, traduzir palavras em outros idiomas e ajustar o tamanho da fonte sem precisar sair da página.

Reprodução/Amazon

5. Echo Studio: https://amzn.to/3MZbXCL Ideal para os apaixonados por música, o Echo Studio conta com 5 alto-falantes que reproduzem graves potentes, mid-range dinâmico e agudos nítidos. Oferecendo um som espacial e imersivo, com ele, você pode pedir para a Alexa tocar uma música, artista ou gênero apenas com a sua voz.

Reprodução/Amazon

6. Echo Show 8 (2ª Geração, versão 2021): https://amzn.to/34SO1Qo Com tela HD de 8 polegadas sensível ao toque e câmera de 13 MP, o Echo Show 8 permite fazer ainda mais com a Alexa. Além de todos os benefícios da assistente virtual da Amazon, com o Echo Show você pode fazer chamadas de vídeo para amigos e familiares, visualizar facilmente calendários e lembretes, assistir filmes em alta qualidade e muuuito mais.

Reprodução/Amazon