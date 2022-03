Dia Internacional da Mulher: 8 livros sobre empoderamento feminino

Ao trazer uma análise inteligente dos arquétipos, mitos e lendas construídos em torno da figura da mulher, este livro nos convida a entender como eles reafirmam o machismo no Ocidente.

Comemorado em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher é uma data para relembrar a constante luta feminina pelos seus direitos, além de celebrar as grandes conquistas já realizadas pelas mulheres ao longo da história. Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 livros sobre empoderamento feminino que toda mulher precisa conhecer!

Este livro traz à tona um panorama da obra da filósofa, antropóloga, professora, escritora, militante do movimento negro e feminista precursora Lélia Gonzalez.

Essa HQ nos convida a conhecer Marjane Satrapi, uma menina que, aos 10 anos, não se viu apenas obrigada a usar o véu islâmico, mas que assistiu ao estopim da revolução feita pelo regime xiiita no Irã.

Com perfis de grandes revolucionárias brasileiras, este livro traz à tona mulheres de etnias e regiões diferentes que lutaram por ideais para transformar o país.

Nesta antologia de tiras da Mafalda, você acompanhará a personagem em seus questionamentos a respeito do papel e espaço da mulher no mundo.

Ao reunir poesias de 15 mulheres slammers de todas as regiões do Brasil, este livro aborda o racismo, machismo e desigualdade social.

Nesta autobiografia de Angela Davis, o leitor irá conhecer a trajetória da ativista, da infância à carreira como professora universitária, interrompida por aquele que seria considerado um dos mais importantes julgamentos do século XX e que a colocaria, ao mesmo tempo, na condição de ícone dos movimentos negro e feminista e na lista das dez pessoas mais procuradas pelo FBI.

