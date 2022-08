Dia dos Pais: 15 ideias de presentes que prometem agradar

Eletrônicos, cosméticos e outras ideias de presentes para o Dia dos Pais

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 17h35

Ainda não garantiu o presente de Dia dos Pais? Então nós podemos te ajudar! Preparamos uma lista com 15 itens incríveis que estão disponíveis no site da Amazon e prometem agradar todos os tipos de pais. E tem de tudo: perfume, fone de ouvido, vitrola e muuito mais! Dá uma olhada: 1. NIVEA Men Deep Esfoliante Facial Masculino: https://amzn.to/3SsdHqR Formulado com carvão ativado, o esfoliante facial NIVEA MEN Deep remove células mortas, limpa as impurezas do rosto, reduz a oleosidade excessiva e o surgimento de cravos.

2. Echo Buds (2ª Geração): https://amzn.to/3zCLSn3 Leves, pequenos e confortáveis, os Echo Buds contam com áudio dinâmico, cancelamento de ruído ativo, bateria de longa duração e entretenimento por voz.

3. 3DMen Shampoo Cabelo e Corpo, Schwarzkopf Professional: https://amzn.to/3St3w5q Podendo ser aplicado no cabelo e no corpo, esse shampoo incrível da Schwarzkopf Professional cria uma espuma rica e de pH equilibrado que promove limpeza e revigora a pele e os fios ao mesmo tempo.

4. O Guia Essencial do Vinho - Wine Folly: https://amzn.to/3Q5ZcaD Divertido e com explicações claras e acessíveis, a obra reúne informações essenciais para todos os apaixonados por vinho.

5. Spray em Pó Modelador de Cabelo STMNT Powder: https://amzn.to/3BN3jnW Garantindo efeito fosco, esse spray em pó da STMNT promove elevação instantânea da raiz, volume, e ótima aderência.

6. Aparador de Pelos Mondial Super Groom 10: https://amzn.to/3vKOrCt Com lâminas de inox e base carregadora, esse aparador de pelos da Mondial funciona como aparador de cabelo, aparador de barba e bigode, pentes de corte, pente ajustável, aparador para nariz e orelha, aparador de precisão e microbarbeador.

7. NIVEA Men DEEP Hidratante Facial Masculino: https://amzn.to/3vEAUfK O Hidratante Facial NIVEA MEN DEEP possui fórmula enriquecida com carvão ativado e conta com textura gel super levinha e de rápida absorção. Com fragrância suave, o produto hidrata, refresca e reduz o brilho do rosto, garantindo um efeito matte na pele.

8. Copo térmico de cerveja Stanley: https://amzn.to/3oUbdEl Super resistente, esse copo da Stanley conta com preservação térmica de até 4 horas e parede dupla com isolamento a vácuo.

9. Espumante Chandon Reserve Brut: https://amzn.to/3Ql8gZ0 Ideal para curtir e celebrar os melhores momentos, o espumante Chandon Reserve Brut possui notas de frutas cítricas e secas.

10. Echo Dot (4ª Geração): https://amzn.to/3oWA0aD Controlado por voz, com o Echo Dot é possível pedir para a Alexa tocar músicas, criar alarmes, responder perguntas, ler as notícias, ligar para amigos, controlar dispositivos de casa inteligente e muuito mais.

11. NIVEA MEN DEEP Shower Gel 3 em 1: https://amzn.to/3Q5KW1w Prático e eficaz, o Shower Gel 3 em 1 NIVEA MEN DEEP pode ser usado no rosto, corpo e cabelo. Formulado com argila microfina, o produto conta com uma textura suave que se transforma em uma espuma cremosa que limpa a pele e o cabelo profundamente.

12. Calvin Klein Ck Be Eau De Toilette: https://amzn.to/3d9IOYi Com uma fragrância unissex, O Ck Be Eau de toilette é suave, refrescante e possui uma mistura ideal de ervas com notas cítricas e florais.

13. Gel de Limpeza Facial Bioré Massage Cleansing Gel: https://amzn.to/3QqhK54 Indicado para peles com textura áspera e oleosa, esse gel de limpeza da Bioré auxilia na remoção das obstruções dos poros, que causam cravos e poros visíveis. Com fragrância refrescante, o produto garante uma pele mais lisa e uniforme.

14. Vitrola Chrome Black, Raveo: https://amzn.to/3ddFnQp Bivolt, com entrada USB e toca-discos com três rotações diferentes, essa vitrola da Raveo promete agradar todos os pais apaixonados por vinil.

15. Zona Criativa Almofada Pipoca Fibra Star Wars Galaxia: https://amzn.to/3QpmJ6o Garantindo mais conforto e praticidade na hora de maratonar série e filmes, essa almofada da Zona Criativa acompanha balde de pipoca e dois copos com canudos.

