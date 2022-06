Dia dos namorados: 20 itens para um encontro perfeito

Confira dicas de produtos para proporcionar um Dia dos Namorados perfeito em todos os detalhes

O Dia dos Namorados está chegando e, nesta data especial, não há nada melhor do que surpreender a pessoa que você ama com um dia perfeito, não é mesmo? E se você está procurando dicas de como tornar este momento incrível, está no lugar certo!

Inspirados na página para “o encontro perfeito” no site da Amazon, separamos alguns itens que você pode garantir para fazer a alegria de quem você ama em um encontro mega especial dentro de casa. Confira e prepare-se para a data:

Criando um clima

1. Difusor de óleos essenciais, 7 cores e 4 temporizadores: https://amzn.to/38KBoIY

Reprodução/Amazon

2. Retrô Pulse, Vitrole Perkins: https://amzn.to/3xeefbe

Reprodução/Amazon

3. Caixa de som com Bluetooth, JBL Flip 6: https://amzn.to/3wYfVo4

Reprodução/Amazon

4. Vela Gardenia & Turberose, Océane: https://amzn.to/3teIMDA

Reprodução/Amazon

5. [Disco de Vinil] - Nina Simone: The Hits: https://amzn.to/3x8wu0y

Reprodução/Amazon

Surpreenda seu amor

1. Alfajores Mistos, Havanna: https://amzn.to/3Mb8WO1

Reprodução/Amazon

2. Chocolate Branco, Milka: https://amzn.to/3m9BLjp

Reprodução/Amazon

3. Porta-retratos, trio, cordão para três fotos: https://amzn.to/3xb8lHX

Reprodução/Amazon

4. Eu+ você = nós: um livro para preencher junto: https://amzn.to/3x6wePF

Reprodução/Amazon

5. Quadro cofre Travel: https://amzn.to/3NVrhzR

Reprodução/Amazon

Hora dos drinks

1. Kit Gin Tônica completo, 8 especiarias + dosador + colher: https://amzn.to/3mhHUde

Reprodução/Amazon

2. Gin Espanhol Larios, Rose: https://amzn.to/3x8TBrJ

Reprodução/Amazon

3. Vinho tinto Viña, Tarapacá: https://amzn.to/3GMWDGK

Reprodução/Amazon

4. Whisky Buchanan’s Deluxe: https://amzn.to/3GL5RmR

Reprodução/Amazon

5. Kit cervejas Warsteiner: https://amzn.to/3zdpyC7

Reprodução/Amazon

Noite de filmes

1. Fire TV Stick 4K com controle remoto por voz com Alexa: https://amzn.to/3NTwmbY

Reprodução/Amazon

2. Pipoca Super Premium Yoki: https://amzn.to/3Mf53b1

Reprodução/Amazon

3. Soundbar JBL, Cinema SB130 2.0: https://amzn.to/3MejoEI

Reprodução/Amazon

4. Mini projetor portátil: https://amzn.to/3Nh4QFH

Reprodução/Amazon

5. Smart TV LED 24”, LG: https://amzn.to/3GMf26m

Reprodução/Amazon

