Dia do Podcast: confira dicas incríveis de produções para ouvir no Amazon Music

Confira dicas de podcasts que vão agradar todos os gostos

Você sabia que hoje, dia 21 de outubro, é celebrado o Dia do Podcast? Ótimos para agregar conhecimento, trazer reflexões, informar e distrair durante a rotina, os podcasts são uma companhia perfeita para o dia a dia. Pensando nisso, que tal conhecer algumas produções incríveis que estão disponíveis no Amazon Music para ouvir nessa data especial? E tem opções para todos os gostos: História, humor, drama e muito mais!

Confira nossas dicas de podcasts e escolha seus favoritos para o dia a dia:

1. Donos da razão:

O podcast Donos da Razão é uma produção da Farra. Nele, a jornalista Foquinha e André Brandt, o casal rolezeiro e fofoqueiro, usa da cumplicidade para discutir a relação em cima de fatos e acontecimentos da cultura pop.

2. Vozes: histórias e reflexões:

Perfeito para quem deseja mergulhar em boas histórias, a série tem a missão de promover reflexão e conectar as pessoas às experiências umas das outras. Ouça e sinta os diferentes pontos de vista dos temas mais polêmicos e dramáticos em discussão na sociedade.

3. Histórias para ouvir lavando louça:

Neste podcast do ter.a.pia, você pode ouvir histórias reais, de gente como a gente, e verdadeiras inspirações para a vida. Tudo isso enquanto dá uma geral na sua cozinha!

4. Saia Justa:

Toda semana, Astrid Fontenelle, Gabriela Prioli, Bela Gil e Larissa Luz debatem sobre os mais diversos assuntos - seja relacionamentos, saúde, filhos, política, economia, sexo, trabalho ou espiritualidade.

5. Foquinha FBI:

Foquinha FBI é um famoso quadro do canal da jornalista e apresentadora Foquinha, em que ela traz todos os detalhes sobre assuntos do mundo pop: música, séries e celebridades.

6. Não inviabilize:

O canal Não Inviabilize é um espaço de contos e crônicas, um verdadeiro laboratório de histórias reais. São diversos quadros para você escutar: Amor nas Redes, Picolé de Limão, Luz Acesa, Ficção da Realidade, Mico Meu e Alarme.

7. Caso Bizarro:

Às 3h00 de toda segunda e quarta-feira, o horror chegará na sua casa com histórias bizarras que aconteceram no mundo ou casos enviados por ouvintes.

8. O assunto:

Neste podcast, Natuza Nery vai conversar com jornalistas e analistas da TV Globo, G1, Globo News e demais veículos do Grupo Globo para contextualizar, explicar e trazer um ângulo diferente dos assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo, além de contar histórias e entrevistar especialistas.

9. A grande fúria do mundo:

O filósofo Mario Sergio Cortella e seu filho, o jornalista Pedro Mota Cortella, promovem um debate entre gerações sobre temas universais - como arte, literatura, psicologia e filosofia.

10. Os sócios:

Bruno Perini e Malu Perini são sócios no matrimônio, na vida e nos negócios. Toda quinta-feira, trazem um podcast com convidados especiais para falar de temas relacionados ao mundo do empreendedorismo, dinheiro e desenvolvimento pessoal.

11. Que história é essa, Porchat?:

Em cada episódio, Fabio Porchat tira as melhores histórias de três convidados, além de contar com a participação da plateia com a intenção de buscar conexões entre eles.

