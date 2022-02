Dia do Gato: espiritualista Maura de Albanesi fala sobre os poderes deste bichinho de estimação

Você sabia que hoje, dia 17 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial do Gato? A data foi criada na Itália com o objetivo de divulgar uma campanha contra os maus tratos e, mais tarde, espalhou-se por todo o mundo como uma homenagem a estes bichinhos tão sensitivos e protetores.

Segundo a psicóloga e espiritualista Maura de Albanesi, além de grandes companheiros, os gatos ajudam a energizar o lar por exalarem amor e alegria. “Assim como os seres humanos, eles também vibram energia e, por serem puros, geram uma vibração e harmonização na casa”, afirma. “Eles elevam o Chi (força vital) do lar e, consequentemente, dos donos. Além disso, vibram muito amor e carinho, gerando uma corrente positiva de energias no seu lar”, comenta.

Por serem sensíveis às energias, os gatos sentem tudo o que acontece no ambiente em que estão. “É normal, por exemplo, que o animal permaneça no ambiente da casa que está com bloqueios energéticos ou baixa vibração, para transformar essa energia e limpar o local energeticamente”, explica.

Ainda de acordo com Albanesi, os animais cumprem com uma função espiritual importante e, com o tempo, o dono e o pet acabam formando um único campo energético. “Por essa razão, os animais tendem a ter um comportamento semelhante ao de seu dono. Você passa uma informação energética para o animal e vice-versa”, explica. A espiritualista também pontua que, quanto mais equilibrada for a energia da sua casa, mais saudável e feliz será seu gato. “Por isso, além de fazer constantes check-ups no veterinário, é importante cuidar da energia do seu gato e, claro, da sua casa”, orienta.

E aí, gostou de descobrir mais sobre os incríveis poderes energéticos dos gatos? Então para comemorar a data de hoje, confira, também, nossa seleção de produtos que vão garantir muito mais conforto, proteção e diversão para o seu pet no dia a dia e garanta os seus:

1. Arranhador com protetor de canto, São Pet: https://amzn.to/3BuIo6D